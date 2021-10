Perleberg

Der Rettungsdienst in der Prignitz zählt vier neue Notfallsanitäterinnen. Nele Besch aus Grabow, Theresa-Sophia Parnow aus Pritzwalk, Larissa Land aus Pritzwalk und Stefanie Hachmuth aus Perleberg bekamen am Freitagvormittag ihre langersehnten Abschlusszeugnisse überreicht. „Damit haben wir jetzt keine offene Planstelle mehr“, sagt Werkleiter René Glaeser.

Mit den vier Neuzugängen ist der Rettungsdienst im Landkreis – mit insgesamt 160 Beschäftigten in neun Rettungswachen, darunter drei Notarztstandorten – personell gut aufgestellt. Die Einführung des neuen Berufszweigs Notfallsanitäter sei für den Eigenbetrieb des Landkreises vor sieben Jahren jedoch zunächst eine große Umstellung gewesen, so René Glaeser.

Theoretische und praktische Ausbildung

Der Notfallsanitäter ist die höchste, nicht-ärztliche Qualifikation, die man in Deutschland erreichen kann und baut auf den Rettungssanitäter und Notfallassistenten auf. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Damals haben sich die frisch gebackenen Notfallsanitäterinnen in der Prignitz gegenüber 40 Mitbewerbern durchgesetzt. Sie sind der zweite Abschlussjahrgang.

In den zurückliegenden Wochen und Monaten durchliefen die Auszubildenen sowohl theoretische, als auch praktische Stationen in der Rettungsschule, im Krankenhaus und auf dem Rettungswagen.Bereits an diesem Wochenende werden sie ihre ersten Schichten als ausgelernte Notfallsanitäterinnen auf dem Rettungswagen absolvieren.

Vier angehende Notfallsanitäter starten Ausbildung

„Als Notfallsanitäter ist jeder Tag anders. Auf jeden Patienten muss man sich neu einstellen“, sagt Theresa-Sophia Parnow. Das schätze sie an diesem Beruf, sei aber auch manchmal sehr herausfordernd. Für alle vier war klar, dass sie unbedingt im Betrieb bleiben wollen, der großen Wert darauf legt, Auszubildende aus der Region zu finden.

Gleichzeitig starteten am Freitag vier angehende Notfallsanitäter mit ihrer Ausbildung beim Rettungsdienst in der Prignitz: Tobias Thees aus Ludwigslust und Arne Lucas aus Wittenberge arbeiten schon seit einigen Jahren im betrieb, Eva-Lotta Schulze aus Wittenberge sowie Dustin Krüger, der von der Bundeswehr nun zum Rettungsdienst wechselte.

Bewerbungen noch bis November möglich

„Man muss sich klar darüber sein, dass in diesem Beruf Leben und Tod oft nah beieinander liegen“, sagt Stefanie Hachmuth. Doch was auch immer sei, auf das Team könne man sich verlassen, finde immer Unterstützung. Mit den vier Neuen zählt der Eigenbetrieb des Landkreises nun insgesamt zwölf Auszubildene. Bewerbungen für das nächste Ausbildungsjahr sind noch bis November möglich.

Von Marcus J. Pfeiffer