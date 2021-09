Altstadtstolz und Stepenitzvergnügen lockten in Perleberg am Samstag Hunderte zum Perleberger Rolandmarkt. Trotz wieder verschärfter Corona-Regeln im Landkreis Prignitz vergnügten sich die Gäste bei Konzerten, Rummel und charmanten Mitwirkenden wie dem Vorlesefriseur. Denn ums Lesen ging es in Perleberg auch.