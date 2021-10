Bad Wilsnack/Perleberg

Den Fahrtwind spüren, dem Sonnenuntergang unbeschwert entgegen rollen und einfach die Landschaft genießen: Das sind Momente, die der Prignitzer Frieder True besonders liebt, wenn er mit seinem Roller unterwegs ist. Dass er dabei von anderen Motorradfahrern oftmals belächelt wird, stört ihn sichtlich wenig.

Der Prignitzer sehnte sich danach, sein liebgewonnenes Hobby mit Gleichgesinnten teilen zu können. Das Ergebnis seiner Suche nennt sich jetzt „Rollerfreunde Prignitz“, die er gemeinsam mit anderen Liebhabern der Zweiräder gründete.

Rollerfahrer aus der Prignitz gründen die „Rollerfreunde Prignitz“

Fünf Mitglieder zählt die Truppe aktuell, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: „Wir sind kein Verein und keine Organisation“, erklärt Frieder True das Konzept der Gemeinschaft, „sondern wir sind alles Rollerfahrer, die sich ganz zwanglos zu gemeinsamen Touren verabreden.“

So fuhren die Rollerfreunde etwa in Richtung Kyritz-Ruppiner Heide, nach Niederfinow oder einfach durch die Prignitz. Weitere Ausfahrten sind bereits in Planung. Zudem suchen die Rollerfahrer nach weiteren Gleichgesinnten, damit die Rollergemeinschaft wachsen kann.

Mitmachen kann jeder, der einen Roller besitzt – egal in welcher Größe – und Lust auf kleinere und größere Touren hat. Die Kommunikation der Zweiradfreunde erfolgt in einer speziell dafür ins Leben gerufenen Gruppe beim Messengerdienst Signal oder klassisch per E-Mail oder Telefon. Aktuell plant die Gruppe eine mehrtägige Tour.

Bad Wilsnacker sucht Rollerfahrer aus der Prignitz für gemeinsame Ausfahrten

Die Geschichte der etwas anderen Biker-Truppe hatte im Sommer 2019 seinen Anfang. Ganz zufällig kam Frieder True, der Gründer der „Rollerfreunde Prignitz“, zu seinem Gefährt, mit dem der erste Stein ins Rollen geriet – vor dem Pferdestall. Frieder True ist nämlich auch leidenschaftlicher Pferdebesitzer: „Meine Frau entdeckte eine kleine Vespa, die vor dem Pferdestall abgestellt wurde“, erinnert er sich. „Sie meinte, so was wäre doch auch etwas für mich.“ Kurz darauf kaufte sich Frieder True seinen ersten Roller – aber etwas größer als die Vespa am Pferdestall. Die war ihm nämlich dann doch zu klein.

Die anfängliche 125-Kubik-Maschine ist mittlerweile einer 400er gewichen. Mit diesem Roller fährt er regelmäßig von Bad Wilsnack nach Friesack. Irgendwann kam in Frieder True der Wunsch auf, mit anderen Rollerfahrern gemeinsam auf kleinere oder größere Touren zu gehen. Doch die Suche erwies sich als schwierig: „In der Prignitz gibt es nur wenige Rollerfahrer“, sagt er. „Leider werden diese Fahrzeuge viel zu oft unterschätzt.“

Die „Rollerfreunde Prignitz“ bei einem Ausflug nach Kyritz im Oktober. Auch Frieder True (r.) ist dabei. Quelle: Julia Redepenning

Dabei haben Roller durchaus ihre Vorzüge: „Die Dinger liegen einfach gut auf der Straße und super in der Kurve“, schwärmt der Bad Wilsnacker. „Und sie besitzen unglaublich viel Stauraum für Gepäck oder etwa Helm und Motorradbekleidung.“

Entschlossen wagt Frieder True nun den Schritt in die Öffentlichkeit. Er startete einen Aufruf bei Facebook und hängte ein entsprechendes Schild mit seiner Idee und den Kontaktdaten bei einem Motorradladen in Perleberg auf. Kurz darauf erhielt er die erste Nachricht. Wenig später war der erste Roller-Kumpel gefunden. Mittlerweile ist die Gemeinschaft um drei weitere Mitglieder gewachsen – alle aus dem Prignitzer Raum.

„Rollerfreunde Prignitz“ suchen weitere Mitglieder für Touren mit dem Roller

„Ich glaube, viele haben noch nicht darüber nachgedacht, mit einem Roller und mehreren Leuten auf Tour zu gehen“, sagt Frieder True. „Die meisten haben einen Roller als Mittel zum Zweck, um etwa zur Arbeit zu kommen und mehr nicht.“ Für Aufsehen sorgen die Rollerfreunde auf jeden Fall. Zumindest fallen sie auf, wenn sie mit ihren Maschinen im gemütlichen Reisetempo unterwegs sind. Regelmäßig treffen sich die Mitglieder beispielsweise in Kyritz bei einem Bäcker – man könnte schon fast sagen, es sei ein festes Ritual geworden, wenn eine kürzere Tour am Wochenende geplant ist.

Wer nun ebenfalls Lust hat, sich den „Rollerfreunden Prignitz“ anzuschließen, kann sich gern bei Frieder True melden. Denn weitere Mitglieder sind immer gern gesehen bei den Zweiradfreunden. Für eine Kontaktaufnahme und zusätzliche Informationen kann die E-Mail-Adresse frieder.true@gmx.de genutzt werden.

Von Julia Redepenning