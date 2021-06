Perleberg

Im Fall von Patrick A. (Name geändert) sprach der Vorsitzende Richter Karsten Sprigode am Perleberger Amtsgericht eine Strafe aus, mit der weder die Staatsanwältin noch die Verteidigerin des Angeklagten gerechnet hatten. Der 34-Jährige, dessen Vorleben von Sucht, Gefängnisaufenthalten und zuletzt von einem Maßregelvollzug geprägt waren, brachte sich durch zu viel „Aus-der-Reihe-Tanzen“ selbst um sein Ticket in die Freiheit. Da er dreimal gegen Weisungen der Führungsaufsicht verstieß, muss Patrick A. nun insgesamt sechs Monate hinter Gitter.

Zum Vergleich: Die Vertreterin der Neuruppiner Staatsanwaltschaft forderte für den Hartz-IV-Empfänger eine gehörige Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro. Die Verteidigerin regte ob der schlechten Einkommensverhältnisse ihres Mandanten eine geringere Geldstrafe an. Doch eine Geldstrafe komme bei seinen Verstößen und der kriminellen Vergangenheit des Wittenbergers nicht mehr in Betracht, stellte Sprigode klar. „Es ist alles das passiert, was nicht hätte passieren dürfen“, begründete der Richter die Entscheidung.

Etliche Freiheitsstrafen

Der Richter war nach der Verhandlung überzeugt, dass unter anderem der fehlende, stabile Kontakt zu seiner Bewährungshelferin in der Vergangenheit zu weiteren Straftaten geführt hat. Dabei sollten durch die Zusatzbetreuung weitere Straftaten vermieden werden. Patrick A., der allein wegen mehrfacher räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung mehrere Jahre auf seine Freiheit verzichten musste, hatte offenbar aus seinen 13 Eintragungen im Bundeszentralregisterauszug nichts dazugelernt.

Außerdem ignorierte er die Auflagen, die ihm das Neuruppiner Landgericht bei seiner Verurteilung 2014 aufgegeben hatte. Dazu zählte unter anderem monatlicher Kontakt zur Bewährungshelferin. Außerdem wurden Alkohol und Drogen für tabu erklärt.

Nicht bei Bewährungshelferin gemeldet

Doch kaum auf freiem Fuß, nutzte er seine Freiheiten, um sich an die Regeln der Justiz nicht mehr zu halten. Seine Bewährungshelferin, die ihn auf dem Weg in ein straffreies Leben begleiten sollte, hörte seit knapp zweieinhalb Jahren nichts mehr von ihm. „Mit dem Kontakthalten hatte er immer Probleme“, erinnerte sich die Frau, die sich um ihn kümmern sollte. Zuletzt habe sie ihn am 2. Februar 2019 gesehen. Kontaktversuche über die Freundin des Delinquenten liefen ins Leere.

Teils wusste die Frau nicht einmal, wohin sie die Einladungen für anberaumte Treffen verschicken sollte, offenbarte sie vor Gericht. Das Fazit der Fachfrau fiel vernichtend aus: „In der Führungsaufsicht konnte nichts erreicht werden“, betonte sie. Und das, obwohl der junge Mann durchaus seine Probleme in der Lebensführung hatte und durchaus Hilfe bedurft hätte.

Erst Cannabis, später Bier

Mitte Februar 2020 schlug Patrick A. wieder über die Stränge. Erst genehmigte er sich Cannabis, am Folgetag zwei Flaschen Bier.

Dass er damit noch mehr Tabus brach? Patrick A. hatte nicht viel dazu zu sagen. Lediglich, dass „ich das aus Freundschaft“ mitgemacht habe – wohl wissend, dass er seine Freiheit damit gefährdet. Eine Entschuldigung vor den Prozessbeteiligten? Fehlanzeige. Patrick A. schwieg lieber.

Von Susann Salzmann