Es ist noch recht früh am Morgen, doch in einem Nachbarort des europäischen Storchdorfes Rühstädt können dieser Tage bereits ungewöhnlich viele Jungstörche auf den Hausdächern beobachtet werden. Plötzlich fliegen sie nach und nach auf eine angrenzende Wiese. „Mit dem Rad bin ich der Spur gefolgt und habe entdeckt, wie sich rund 30 Jungstörche gesammelt haben“, berichtet Ellen Beuster vom NABU-Besucherzentrum.

Junge Zugvögel starten früher

Jetzt, Mitte August, ist dieses Phänomen häufiger auszumachen, denn die Zeit des Abfluges der Weißstörche an der Elbe beginnt. Die jungen Zugvögel treten ihre Reise etwas früher als die Elterntiere an und bevorzugen den Flug in Gruppen. Während ihrer Reise entscheiden sie sich für eine von zwei Hauptzugrouten: entweder die Ostroute oder die Westroute. Der Großteil der Weißstörche zieht über den Bosporus, entlang des Nils und bis in die Sahelzone. Die Alternativroute führt über Spanien bis in die westafrikanische Sahelzone. „Mittlerweile bleiben die Tiere vermehrt in Spanien über Winter, denn dort gibt es vor allem auf den Mülldeponien genug Nahrung. Aber auch Nahrung, die nicht für Weißstörche geeignet ist“, sagt Ellen Beuster.

Hoffen auf Rückkehrer

Die Jungstörche verbringen ihre Jugendzeit in Afrika und kehren erst nach etwa drei Jahren wieder in die Brutgebiete zurück. „Mit etwas Glück dürfen wir dann wieder einige Rühstädter Jungstörche begrüßen“, hofft Ellen Beuster.

Ausstellung weiterhin zu sehen

Wer im Europäischen Storchendorf Rühstädt noch Weißstörche beobachten möchte, sollte sich also beeilen. Unabhängig davon informiert die Ausstellung „Weltenbummler Adebar“ Gäste auch nach Abflug über das Leben der Großvögel – und zwar immer in der Zeit von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 6 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter folgender Adresse: www.nabu-ruehstaedt.de.

