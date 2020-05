Perleberg

Am Mittwoch um 23 Uhr wurden Beamte zu einer Ruhestörung in die Heinrich-von-Kleist-Straße in Perleberg gerufen.

Der 28-jährige Ruhestörer stand auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses. Er drohte damit, sich das Leben nehmen zu wollen. Deshalb kamen Feuerwehr und Rettungsdienst zum Einsatz.

Anzeige

Beamte mit Reizgas verletzt

Plötzlich versprühte der 28-Jährige Reizgas und verletzte dadurch mehrere Polizeibeamte. Sie fesselten ihn und brachten ihn zum Rettungsdienst. Von dort ging die Reise in ein Krankenhaus.

Weitere MAZ+ Artikel

Cannabis in der Wohnung

In seiner Wohnung konnten zudem mehrere Cannabispflanzen fest- und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZ-online