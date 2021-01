Ruhiger Jahreswechsel in der Prignitz

Perleberg

Die Ankündigung verstärkter Kontrollen und der erhöhte Personaleinsatz der Polizei in der Silvesternacht hat in der Prignitz durchaus Wirkung gezeigt. Natürlich gab es zum Jahreswechsel wieder Personen, die über die Stränge geschlagen haben, doch die Bilanz fällt positiver als erwartet aus.

„Durchwachsener Jahreswechsel “ für die Polizei Prignitz

„Von der Qualität her war es durchaus ruhiger“, fasst Polizeihauptkommissar Oliver Ebeling von der Polizeiinspektion Prignitz in Perleberg zusammen und spricht von einem „durchwachsenen Jahreswechsel“.

Das Alkoholverbot im öffentlichen Raum sei beachtet worden und auch das „Böllern fand im erlaubten Rahmen statt“, sagt Ebeling. Schwerpunkt der Kontrollen seien die Städte Wittenberge, Perleberg und Pritzwalk gewesen. „Hier verteilt sich die Hauptlast“, berichtet Ebeling.

Um für alle Fälle gewappnet zu sein und um die zusätzlich durch die Eindämmungsverordnung anfallenden Aufgaben bewältigen zu können, hatten die Prignitzer Kollegen Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei erhalten, die in der Nacht mit im Einsatz war.

Polizei Prignitz muss auch wegen häuslicher Gewalt einschreiten

Neben den üblichen Verkehrskontrollen um Alkohol- oder Drogenfahrten festzustellen, kamen 38 weitere Einsätze in der Prignitz hinzu. Oliver Ebeling spricht vom „gesamten polizeilichen Spektrum“, das in diesen Fällen abzudecken war.

Dazu zählten neben Verstößen im Zusammenhang mit Pyrotechnik und daraus entstehenden Ruhestörungen auch unschönere Zwischenfälle aus dem Bereich der körperlichen Gewalt im häuslichen Umfeld, zu denen die Prignitzer Polizei gerufen wurde.

Das sei an Silvester häufiger der Fall als in anderen Nächten. In diesem Jahr zeigte die Kombination aus Alkohol und Corona-Frust zusätzlich Wirkung, so Oliver Ebeling.

Sechs Einsätze wegen Verstößen gegen die Eindämmungsverordnung in der Prignitz

Wegen Verstößen gegen die Eindämmungsverordnung mussten die Ordnungshüter zu sechs Einsätzen ausrücken. In drei Fällen wurde bei privaten Feierlichkeiten gegen die Regelungen zur Anzahl von Personen und Haushalten verstoßen, was insgesamt Anzeigen gegen 14 Personen nach sich zog.

Ein 51-jähriger Prignitzer wurde stark alkoholisiert trotz Ausgangsbeschränkung im öffentlichen Raum angetroffen und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Da er Widerstand leistete, wird nun gegen ihn wegen Nötigung und Verstoß gegen die Eindämmungsverordnung ermittelt.

Auch die Feuerwehr Putlitz hat einen ruhigen Jahreswechsel

Auch auf den Straßen blieb es vergleichsweise ruhig. Lediglich vier Wildunfälle musste die Polizei aufnehmen.

Eine ruhige Nacht verlebte auch die Feuerwehr in der Prignitz. „Zu Silvester gibt es zwar immer eine erhöhte Aufmerksamkeit“, sagt Christian Reisinger, Amtsbrandmeister von Putlitz-Berge. Aber die letzten Einsätze zum Jahreswechsel seien schon langer her. Die letzte Nacht des Jahres passe somit zum gesamten Jahr 2020, so Reisinger, in denen es insgesamt weniger zu tun gab als üblich.

Von Stephanie Fedders