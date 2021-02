Drei Straßen und eine Brücke will die Kreisstraßenmeisterei Prignitz in diesem Jahr sanieren lassen. Der Zeitplan ist abhängig von der Fördermittelübergabe des Landes. Am 1. März kann es zwischen Zichtow und Bendelin losgehen. In Schönhagen und Groß Langerwisch ist aber weiterhin Geduld gefragt.