Schirmherr Udo Schenk zu Besuch im Hospiz Wittenberge 

Wittenberge

Es war ein erstes und ein letztes Mal. Anfang und Ende in einem Besuch – im Elbhospiz „Weiße Berge“ in Wittenberge. Zwei bekannte Gesichter der Stadt tun dem Haus etwas Gutes und unterstützen den Betrieb mit ihrem Engagement.

Udo Schenk zu Besuch im Hospiz Wittenberge

Am Sonntag nahm sich Udo Schenk viel Zeit, um sich von Geschäftsführer Stephan Michelis und dem Fördervereinsvorsitzenden Torsten Bock die Räume zeigen zu lassen. Nichts erinnert mehr an den Rohbau, den der Schauspieler vor Monaten besucht hatte. Jetzt ist der gebürtige Wittenberger das erste Mal in seiner Eigenschaft als Schirmherr gekommen und sieht, was auch dank seiner großzügigen Spenden aufgebaut wurde.

Udo Schenk übergab seine Gage an Geschäftsführer Stephan Michelis. Quelle: Stephanie Fedders

„Das ist ein sehr positives Zeichen menschlicher Kreativität“, sagt Udo Schenk nach dem Rundgang durch das im Januar eröffnete Hospiz, das derzeit zehn Zimmer für die Gäste bereithält. Erst im Herbst 2020 hatte Schenk 5000 Euro für die Einrichtung gegeben – das Geld, mit der die Deutsche Gesellschaft für Urologie seine Darstellung des Dr. Kaminski in der Serie „In aller Freundschaft“ gewürdigt hat.

Am Wochenende las der 68-Jährige auf Einladung des Seniorenbeirates der Stadt Wittenberge aus dem Buch „Lavendelduft“ von Waltraud Ehlert vor und begeisterte 70 Zuhörer mit seiner aus vielen Filmsynchronisationen bekannten Stimme. „Die Veranstaltung war meine letzte Amtshandlung“, sagte die langjährige Vorsitzende Resi Kämling, die Schenk bei seinem Hospizbesuch begleitet hatte.

Udo Schenk hat dem Hospiz Wittenberge die Gage seiner Lesung gespendet

Das stimmte nicht ganz, denn es gab ja noch eine „Zugabe“: Udo Schenk hatte auf sein Honorar verzichtet und nahm die Gage am Sonntag nur entgegen, um sie gleich darauf Stephan Michelis zu überreichen.

Resi Kämling überreichte Udo Schenk als Dankeschön für die Lesung einen Mehrwegdeckel, der auch „Udo“ heißt. Quelle: JENS WEGNER

„Jeder Cent ist wichtig für uns“, unterstrich Torsten Bock und bedankte sich im Namen des Fördervereins für die erneute großzügige Geste Schenks. Das Geld hilft, damit der Verein den jährlichen Anteil an den laufenden Betriebskosten des Hospizes in derzeit fünfstelliger Höhe aufbringen kann.

Durch Corona konnte der Verein bislang kaum aktiv für sich und seine Arbeit werben oder Veranstaltungen organisieren. Umso mehr sei man daher auch auf die Unterstützung der Mitglieder angewiesen, deren Zahl sehr zur Freude aller stetig steigt.

Hospiz Wittenberge: Der Förderverein freut sich über steigende Mitgliederzahlen

Zuletzt im Zuge des Tages der offenen Tür, zu dem das Hospiz am 22. August eingeladen hatte und viele interessiere Gäste begrüßen konnte. „Danach haben wir die 200er-Marke an Mitgliedern überschritten“, konnte Stephan Michelis erfreut berichten.

Und dass es so weiter geht, das ist auch Resi Kämling ein wichtiges Anliegen. Sie wirbt eifrig für das so wichtige Engagement des Vereins und hatte am Sonntag ihren eigenen Mitgliedsantrag unterschrieben mitgebracht. Genau so wie Udo Schenk liegt ihr die Unterstützung des Elbhospizes sehr am Herzen.

Wer etwas über das Hospiz und die Arbeit des Fördervereins erfahren oder Mitglied werden möchte, findet auf der Internetseite www.hospiz-prignitz.de entsprechende Informationen.

Am 15. September ist im Kultur- und Festspielhaus in Wittenberge die Mitgliederversammlung des Fördervereins mit Vorstandswahlen geplant.

Von Stephanie Fedders