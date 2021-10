Schlägerei in Groß Pankow: Brüder legen Einspruch ein – und scheitern

Perleberg

Georg (46) und sein neun Jahre jüngerer Bruder Gregor A. (Namen von der Redaktion geändert) sollen am 25. August 2019 auf der Groß Pankower Tanzfläche „Am Märchenwald“ die Fassung verloren und ihre Wut an einem jungen Paar ausgelassen haben. Die Neuruppiner Staatsanwaltschaft hatte die Körperverletzungen bereits mit einer saftigen Geldstrafe geahndet: Der ältere der beiden Tatverdächtigen sollte 2000 Euro Strafe zahlen, sein Bruder 1200 Euro.

Hoffnung auf Milde

Allerdings legte das Brüderpaar Einspruch ein, weil sie die Geldstrafen als nicht akzeptabel empfanden. So zogen sie nun kürzlich mit der Hoffnung auf Milde vor das Perleberger Amtsgericht – und mussten nach einem vierstündigen Prozess mit einer für sie niederschmetternden Entscheidung von dannen ziehen: Einer der Tatverdächtigen wurde sogar zu einer noch höheren Geldstrafe verurteilt als zuvor.

Drei glaubwürdige Zeugen

Trotz dreier glaubwürdiger Zeugen, die den älteren Bruder aus der Prignitz eindeutig identifizieren konnten, dementierten Georg und Gregor A. die Eskalation auf besagtem Dorffest. „Ich hab getanzt, bis die Polizei kam“, erklärte Georg A. dem Gericht und brachte wiederholt seine Verwunderung über den Beamtenbesuch zum Ausdruck. Seinen kleinen Bruder griffen die Polizisten vor der Toilette ab. Der Grund dafür - so beteuerten es die beiden Angeklagten - erschloss sich ihnen damals nicht. Schließlich hätten sie nichts gemacht – außer eben zu Discofox auf einer prall gefüllten Tanzfläche getanzt, „auf der man sich ein bisschen auf die Füße getreten ist“, wie der 37-jährige Gregor A. die damalige Situation in seiner Erinnerung schilderte.

Opfer war ein 27-jähriger Soldat

Dass die Brüder einen 27-jährigen Soldaten so sehr ins Gesicht geschlagen haben sollen, dass dieser eine gebrochene Nase und einen abgebrochenen Zahn davontrug, daran konnten sich beide nicht erinnern. Die Erinnerungslücken der Brüder konnten allerdings die beiden Geschädigten füllen. Der 27-jährige Soldat bekam drei derbe Faustschläge ins Gesicht, wie er im Zeugenstand berichtete. Einen Schlag direkt gegen den Kiefer bekam er hinterrücks von einem Mann, den er als Gregor A. identifizierte.

Auch die Freundin des Geschädigten wurde geschlagen

Dabei wollte der junge Mann aus Dannenwalde nur ein Pärchen auf der Tanzfläche ansprechen, das „mit gehobenen Ellenbogen“ getanzt hatte. Bei deren Tanzstil sei es des Öfteren zu Rempeleien gekommen. Der Geschädigte wollte das Pärchen ansprechen. Doch dazu kam es nicht. Noch bevor das Opfer den ersten Satz vollenden konnte, bekam er zwei weitere Schläge ins Gesicht - von Gregor A., dem älteren der zwei Brüder. Als sich die Freundin des Geschädigten einmischte, soll der 46-Jährige auch ihr einen Faustschlag verpasst haben.

Angeklagter trumpft ganz kurz auf

Der Prignitzer Angeklagte witterte bei den Darstellungen der Zeugen seine Chance, seine Unschuld zu beteuern. „Wenn der Mann Nasenbluten hatte, müssten Blutreste bei mir gefunden worden sein. Das sind sie aber nicht“, trumpfte Georg A. kurzzeitig auf. Für Richterin Stefanie Blaschko war das aber nur ein „Indiz für gar nichts“.

In der Notaufnahme in jener Augustnacht ließ das Paar seine Wunden versorgen. Wunden, von denen Bekannte der Angeklagten, die gleichzeitig als Zeugen aussagen mussten, nach eigenen Angaben nichts sahen. Vielmehr nahm eine 33-jährige Bekannte der Angeklagten bei ihrer Vernehmung kein Blatt vor den Mund. Mit ihren Aussagen beleidigte und verhöhnte sie den damals verletzten Mann. „Er hielt sich an der Nase, aber da war nichts“, will die Frau nach der vermeintlichen Auseinandersetzung beobachtet haben.

Aussagedetails abgestimmt?

Als wären Aussagedetails vorher fein abgestimmt worden, sprachen die Bekannten der Angeklagten von einer jugendlichen Gruppe, die sich auf der Tanzfläche aggressiv verhalten habe. Zu eben dieser Truppe soll das verletzte Paar gehört haben. Doch niemand der Zeugen erkannte die Geschädigten als Unruhestifter wieder. Das Paar sei mit Arbeitskollegen bei dem Dorffest gewesen, sagten diese. In einer Gruppe habe man getanzt und sich dem Drängeln und Anrempeln der Angeklagten soweit wie möglich entzogen. Das Gegenteil war der Fall, wenn man einer Pritzwalker Erzieherin Glauben schenkt. Die 45-Jährige, die zum Tatzeitpunkt mit dem älteren Bruder tanzte, sei durch das Gruppendrängeln sogar beinahe gestürzt und hätte ein Mädel im Nachhinein zur Räson gerufen.

Staatsanwältin schüttelt den Kopf

Die Staatsanwältin schüttelte angesichts dieser Bekannten-Aussage ungläubig den Kopf. Der Zeugin wurde ein Gefälligkeitsalibi unterstellt. Das Gericht räumte den Brüdern zweimal die Chance ein, ihren Einspruch gegen ihre Geldstrafen zurückzunehmen. Das taten sie nicht. Auch und obwohl schon nach weniger als der Hälfte der Zeit für die Staatsanwaltschaft klar war, dass es bei diesen Geschehnissen keinen Freispruch geben kann. „Wollen Sie Ihre Freunde dem Risiko eines Strafverfahrens wegen Falschaussage aussetzen?“, fragte die Staatsanwältin nach und erntete nur leere Blicke.

Urteil nach vier Stunden

Das Urteil, das Richterin Blaschko nach gut vier Stunden fällte, verschlug beiden Brüdern die Sprache. Während der jüngere Bruder Gregor A. mit 900 Euro Geldbuße davon kommt, muss sein Bruder 2500 Euro zahlen – und damit 500 Euro mehr als ohne Verfahren.

Von Susann Salzmann