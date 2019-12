Berger Schule bekommt Verstärkung aus Gülitz-Reetz

Wüsten Vahrnow

Die Gemeinde Gülitz-Reetz ist nur noch einen Schritt vom Wechsel des Schulbezirks entfernt. Die Gemeindevertreter haben sich auf ihrer turnusgemäßen Sitzung einstimmig für Berge entschieden und sind damit dem Votum der Eltern gefolgt. Noch im Dezember soll dazu ein Beschluss gefasst werden.

Gemeindevertreter starteten Umfrage unter den Eltern

Bürgermeister Detlef Spiegelberg und seine Mitstreiter hatten sich Gedanken gemacht, nachdem sich einige Eltern bereits seit längerem für Berge und damit gegen Perleberg ausgesprochen hatten.

Sie entschieden sich für eine Umfrage unter den Eltern und machten sich auf den Weg durch Gülitz, Reetz und Wüsten Vahrnow. „Von Haus zu Haus sind wir gegangen“, erzählt Gemeindevertreter Ronald Grünwald. Somit beruht die Entscheidung auf einer Aktion, die kreisweit als gutes Beispiel für die Einbeziehung der Einwohner in meinungsbildende Prozesse gelten kann.

17 Eltern mit Kindern, die in den nächsten sechs Jahren eingeschult werden, wurden angesprochen und um ihre Meinung gebeten. Drei Schulbezirke standen zur Auswahl: Berge, Putlitz oder – wie bisher – Perleberg.

Deutliche Mehrheit der Eltern für einen Wechsel nach Berge

Alle Mütter und Väter machten mit. Von den 17 Antworten entfiel eine auf Karstädt, das allerdings nicht zur Diskussion stand, zwei auf Putlitz, vier auf Perleberg und zehn auf Berge. Ein eindeutiges Ergebnis, dass die Gemeindevertreter nicht ignorieren konnten.

Zumal zu der Sitzung in Wüsten Vahrnow auch drei Mütter gekommen waren, deren Hoffnungen allesamt auf einer Entscheidung für Berge ruhten. „In Perleberg sind die Klassen überfüllt. Wir haben Sorge, dass die Kinder nicht persönlich genug beschult werden können“, sagte Sabrina Wogand aus Reetz, die Unterstützung von Veronika Beckerwirth und Manuela Wieneke bekam.

Laut Amtsdirektor Hergen Reker werden derzeit 79 Kinder in sechs Klassen in Berge unterrichtet. Der Hort hat Spiel- und Hausaufgabenzimmer in der Schule. Nach 14 Uhr werden die Kinder in der nur wenige Meter entfernten Kita betreut. „Für die Existenz der Schule in Berge ist jedes Kind willkommen“, machte Amtsdirektor Hergen Reker deutlich.

Gemeinde will am 10. Dezember über den Schulbezirk abstimmen

Ronald Grünwald hätte gerne das Schulamt in Neuruppin in die Pflicht für eine flexible Handhabung genommen. „Es wird Eltern geben, die ihr Kind lieber in Perleberg sehen wollen“, gab er zu bedenken. Auch Uwe Ebert merkte an, dass es jungen Eltern durch die fehlende Auswahl schwer gemacht werden könnte.

Doch an diesem Punkt ließ der Verwaltungschef keinen Zweifel an der gesetzlich vorgegebenen Lage: „Die Gemeinde ist zuständig für die Festlegung der Schulbezirke“, erklärte Reker.

Um sicher zu stellen, dass die Entscheidung mit Beginn des kommenden Schuljahres umgesetzt werden kann, muss bis Februar klar sein, wie sich Gülitz-Reetz positioniert. Daher wollen die Gemeindevertreter am 10. Dezember den Beschluss für Berge fassen. „Jetzt ziehen wir das durch“, sagte Reker.

Von Stephanie Fedders