Schulstart in der Prignitz: Mit Masken, aber ohne Singen

Von einem „immensen Aufwand“ ist die Rede, von „vorsichtigem Optimismus“ oder dem Wunsch nach „halbwegs normalen Verhältnissen“ – wenn am 10. August in der Prignitz wieder die Schule beginnt, wird das Corona-Virus maßgeblich den Unterricht und das Miteinander bestimmen.

Wilsnacker ziehen wieder in die Kathanehalle um

Sabine Zander hat sich mit der Erfahrung aus 42 Dienstjahren in die diesjährige Vorbereitung gestürzt. Sie gehört zu den Schulleitern im Landkreis, die bereits vor den Ferien alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, um den Kindern mehr Präsenzunterricht als vorgesehen anzubieten.

Umgezogen: Die vierte Klasse der Wilsnacker Elbtalgrundschule wurde bis zu den Ferien in der Kathanehalle unterrichtet. Quelle: Amon Amonsen

Mit Zustimmung der Bad Wilsnacker Stadtverordneten hatte Zander für die 4. Klasse einen Raum in der Kathanehalle zum Klassenzimmer umfunktioniert. Der „außerschulische Lernort“ funktionierte so gut, dass er weiterhin genutzt wird. Natürlich unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln, die für den Schulstart allesamt noch einmal aktualisiert wurden.

Das werden bereits am Sonnabend die ABC-Schützen der Bad Wilsnacker Elbtalgrundschule merken. Statt im Innenhof wurden in den vergangenen Tagen auf dem Pausenhof Bänke und Sonnenschirme für die Einschulungsfeier aufgestellt, um mehr Platz zu haben.

641 Kinder werden in der Prignitz eingeschult

Die 23 Mädchen und Jungen –insgesamt werden in der Prignitz 641 Kinder eingeschult – werden dann auch schon die Wegeführung durchs Gebäude kennenlernen, wie sie bereits vor den Ferien eingeführt wurde. Eingang und Ausgang bleiben getrennt, blaue Hinweisschilder weisen den Weg.

Die neuen Bad Wilsnacker Grundschüler werden am Sonnabend auf dem Schulhof begrüßt. Quelle: Stephanie Fedders

Für die Pausen hat sich Sabine Zander gemeinsam mit ihren Kollegen eine Lösung ausgedacht, die sich bei der Lage der Schule anbietet: Die Jahrgänge eins bis drei sollen auf dem Hof bleiben, die Klassen vier bis sechs gehen in den gegenüberliegenden Park.

Auf Abstand stellt sich ein paar Kilometer weiter auch Werner Krüger ein. Glöwens Schulleiter muss Grund- und Oberschüler gleichermaßen im Blick haben, wenn es an die Umsetzung der Vorgaben geht. „Es ist ein immenser Aufwand, aber wir bekommen das hin“, sagt Krüger und spricht von einer „vorsichtig optimistischen Grundstimmung im Kollegium“.

In Glöwen findet die Einschulung ohne Singen und Tanzen statt

Die Einschulung der 18 Erstklässler findet „ohne Singen und Tanzen“ ( Krüger) statt. Ab Montag beginnt der Schulbetrieb unter Einhaltung des Stundenplanes. Alle Lehrkräfte stehen zur Verfügung, freut sich Werner Krüger. Nur die Arbeitsgemeinschaften können noch nicht angeboten werden, da die Klassen bis auf weiteres unter sich bleiben sollen.

Glöwens Schulleiter Werner Krüger. Quelle: Stephanie Fedders

Den Mehraufwand an Vorbereitungen haben auch die Verwaltungen der Prignitzer Kommunen und damit die Schulträger aufzufangen. Gerne hätten die zuständigen Mitarbeiter mit Blick auf den Schulstart längerfristig gewusst, was konkret gefordert wird. Doch das war nicht möglich.

„Viele Informationen kamen sehr kurzfristig vom Land“, schildert Wittenberges Hauptamtsleiterin Constanze Stehr mit Blick auf aktuelle Empfehlungen für die Rahmenhygienepläne. „Bis Mittwoch wussten wir nicht, ob die Maskenpflicht kommt.“

Perleberg stellt Fieberthermometer zur Verfügung

Das haben die zuständigen Ministerien in Potsdam aber mittlerweile angekündigt. Ab Montag müssen die Kinder, Lehrkräfte und weiteres Personal Mund und Nase bedecken – das gilt in den Gebäuden, aber nicht im Unterricht und auf den Pausenhöfen.

In Perleberg hat man sich darauf eingestellt und den Grundschulen Masken zur Verfügung gestellt. Plus Desinfektionsmittel in ausreichenden Mengen und Stirnfieber-Thermometer. „Für den Fall, dass Verdachtsfälle auftreten“, erklärt Katrin Schmidt, Fachbereichsleiterin der Stadt für Ordnung und Soziales.

Von Stephanie Fedders