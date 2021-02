Perleberg

Die großen Studien zur Wirkung der Corona-Impfstoffe finden woanders statt. Aber auch in der Prignitz gibt es Erkenntnisse, die zeigen, was eine Immunisierung im positiven Sinne bewirken kann. Dabei war es eher ein unfreiwilliger Test, den das Seniorenpflegezentrum in der Perleberger Ackerstraße mitmachen musste.

Senioren in Perleberg zeigen keine Symptome nach positivem Corona-Test

Die Ergebnisse von routinemäßig durchgeführten Abstrichen der Bewohner hatten am zweiten Februar-Wochenende aufhorchen lassen. Zwölf Personen erhielten ein positives Ergebnis, elf von ihnen waren bereits das zweite Mal mit dem Biontech-Wirkstoff Comirnaty geimpft worden.

Jetzt lief die Zeit – für oder gegen die Geimpften. Hilft die Immunisierung oder nicht? Zehn Tage später hält Einrichtungsleiterin Liane Heymann den Daumen symbolisch nach oben. „Den Infizierten geht es gut, sie haben keine Symptome“, berichtet Heymann erleichtert.

Im Nachhinein sind alle Mitarbeiter im Haus froh, dass von den 78 Bewohnern 73 zugesagt haben, als sich die mobilen Impfteams des DRK Prignitz für die Erst- und Zweitimpfung angekündigt hatten.

Von 78 Bewohnern des Seniorenpflegezentrums Perleberg sind 73 geimpft

Zwar müssen sich die Infizierten noch bis Anfang März in ihren Zimmern aufhalten und die Quarantäne-Anordnung des Gesundheitsamtes befolgen. Doch bei Liane Heymann und ihren Kollegen überwiegt das gute Gefühl, dass keiner erkrankt ist. Und dass man sich aufeinander verlassen kann: „Es ist eine besondere Situation, die schweißt das Team zusammen.“

Nach wie vor wird das komplette Personal der Einrichtung täglich vor Dienstantritt getestet.

Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses Prignitz erhalten Astrazeneca-Impfstoff

Der positive Verlauf in Folge der Impfungen sorgt auch dafür, dass das Kreiskrankenhaus Prignitz nach Wochen an der Belastungsgrenze jetzt einen deutlichen Rückgang bei den Covid-19-Patienten verzeichnet.

„Jede Impfung ist ein freies Bett im Krankenhaus“, sagt Liane Heymann. Das Seniorenpflegezentrum gehört zur Unternehmensgruppe des Kreiskrankenhauses Prignitz.

Nachdem bereits mehr als 500 Mitarbeiter den Biontech-Wirkstoff Comirnaty erhalten haben, beginnt am 23. Februar im Kreiskrankenhaus die Erstimpfung mit dem Vakzin von Astrazeneca. 120 Frauen und Männer haben sich dafür angemeldet, wie Krankenhaus-Sprecherin Jacqueline Braun mitteilt.

Von Stephanie Fedders