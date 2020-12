Die Prignitzer Polizei ist in der Silvesternacht mit mehr Personal unterwegs als in den vergangenen Jahren und bekommt dafür Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei. Angekündigt sind weitgehende Kontrollen, unter anderem wegen der bestehenden Ausgangssperre. Bereits in den vergangenen Tagen gab es dagegen massive Verstöße im Landkreis.