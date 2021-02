Silvia Müller ist mit mobiler Tierpflege in der Prignitz unterwegs 

Perleberg

Silvia Müller aus Perleberg hat ihre große Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sie liebt Tiere über alles, egal ob mit Fell, Wolle oder Federn. Die Tiermedizinische Fachangestellte hat 2019 den Schritt in den Selbstständigkeit gewagt und ist jetzt mit ihrer mobilen Tierpflege in der Prignitz unterwegs, die den passenden Namen „Rund ums Tier“ oder kurz „Rumti“ trägt.

Tierbetreuung auch an Feiertagen

Egal ob bei Wind, Regen oder Sonnenschein: Silvia Müller ist fast täglich in der Region unterwegs. Ruhetage kennt sie so gut wie gar nicht. „Wer mit Tieren arbeitet, der kennt keine freien Tage oder Urlaub“, sagt sie. Dazu bietet sie eine Rundumversorgung an. „Ich kümmere mich um fast alle Tiere, auch wenn sie medizinisch versorgt werden müssen“, erklärt sie.

Dafür müssen diese nicht einmal ihre gewohnte Umgebung verlassen. Nach Absprache kommt Silvia Müller direkt zu ihren Kunden nach Hause und fährt dafür auch über die Grenzen Perlebergs hinaus. Aktuell sei sie viel im Raum Bad Wilsnack, Plattenburg und Wittenberge anzutreffen. „Ich fahre auch weiter, wenn es gewünscht ist“, erklärt sie.

Silvia Müller bietet mehr als nur einen Gassi-Service an

Muss ein Tier etwa spezielle Medikamente verabreicht bekommen und der Besitzer traut sich das nicht zu, kann die erfahrene Fachfrau helfen. Doch auch wenn etwa eine Reise geplant ist oder ein Aufenthalt im Krankenhaus einem Tierbesitzer Sorgen bereitet, ist sie zu Stelle. Egal ob Schafe, Hunde, Katzen, Hühner oder ganz exotische Zwei- und Vierbeiner – Silvia Müller kann Dank ihrer Erfahrung und Ausbildung mit fast jedem Tier umgehen und es fachgerecht versorgen.

Ebenso übernimmt die Perlebergerin Fahrten zum Tierarzt, wenn ein Tierbesitzer zum Beispiel kein eigenen Auto besitzt oder nicht selbst fahren kann. Für größere Tiere hat sie genügend Platz im Kofferraum ihren Kombis. In Zeiten der Corona-Pandemie bietet sie zudem einen Gassi-Service für Hundebesitzer an, die derzeit in Quarantäne sind. Anfragen habe sie reichlich.

Training auch für Problemhunde

Dazu bietet sie für Hundebesitzer ein spezielles Training an und kümmert sich liebevoll um sogenannte Problemfälle. Silvia Müller ist auch Resozialisierungstherapeutin.

Einige ihrer Kunden kenne sie nicht einmal persönlich, sondern nur vom Telefon. Dennoch ist sie deren Notfallkontakt und würde sich um das Tier kümmern, falls der Tierhalter einen Unfall hat. Alle wichtigen Unterlagen zum Tier hat sie von den Haltern schon bekommen. Mit diesem Angebot ist sie in der Region einmalig. Und die Nachfrage ist groß.

Zufällig in der Prignitz gelandet

Bevor Silvia Müller den Weg in die Selbstständigkeit wagte, machte sie eine Ausbildung zur Hundetrainerin und zur Tiermedizinischen Fachangestellten. „Ich besitze das notwendige Fachwissen, um in schwierigen Situationen ruhig und sicher reagieren zu können“ sagt sie. So arbeitet sie als Physiotherapeutin für Hunde in einem Tierheim.

Ursprünglich kommt sie aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Sauerland. Dort machte sie ihre Ausbildung zur Hundetrainerin.

Jahre später verschlug es sie in die Prignitz. Ihr Lebensgefährte und sie suchten ein Grundstück mit Haus und wurden hier fündig. In der Tierklinik in Lenzen absolvierte sie ihre zweite Ausbildung zur Tiermedizinischen Fachangestellten und sammelte viel praktische Erfahrung. Schon während dieser Zeit kamen immer wieder Kunden auf sie zu, und klagten ihr Leid, dass es viel zu wenige mobile Tierpfleger in der Region gebe. So reifte in Silvia Müller der Entschluss, sich als mobile Tierpflegerin selbstständig zu machen.

Silvia Müller hat auch privat Tiere

Auch heute ist sie immer gewillt, sich neues Wissen anzueignen. Gerade in Bezug auf exotische Tiere. „Was ich noch nicht weiß, das eigne ich mir an“, erklärt sie. Dafür liest sie viel Fachliteratur.

So hilft sie beispielsweise aktuell Kunden dabei, ein Gehege für Landschildkröten einzurichten und klärt sie über die richtige Haltung dieser Tiere auf. Sie berät auch, welche Sorte Hund zu einem Kunden passen würde.

Silvia Müller besitzt selbst einen Hund. Das ist auch einer der Gründe, warum sie keine Tierpension eröffnet hat – sie fürchtet, ihr Tier könnte sich mit den Gasttieren nicht vertragen, die Hunde könnten einander sogar verletzen. Ein weiterer ist der Platzmangel. Trotz allem hat sich die Perlebergerin mit ihrer mobilen Tierpflege einen Traum erfüllt und bereut ihren Schritt in die Selbstständigkeit keinen einzigen Tag –obwohl auch sie aktuell die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürt. „Die Leute fahren gerade weniger in den Urlaub“, erklärt sie, „aber es läuft, und das zählt.“

Info: Wer den Service von Silvia Müller in Anspruch nehmen möchte, erreicht sie unter den Telefonnummern 03876/3 07 73 52 und 0151/64 67 65 00. Anfragen können auch kostenlos an die E-Mail Adresse Rumti@gmx.de gesendet werden. eine Kontaktaufnahme über den Messenger WhatsApp ist über die oben genannte Handynummer möglich.

Von Julia Redepenning