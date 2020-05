So empfangen Prignitzer Restaurants die ersten Gäste nach der Schließzeit

Pritzwalk/Perleberg

„Es ist gut, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Ronny Krummsdorf von der Schönhagener Mühle in Schönhagen (Stadt Pritzwalk). Es klingt mehr wie ein Aufatmen. Denn auch jetzt noch wird es in der Gastronomie anders zugehen als noch vor Corona.

Sie sind mit Schutzmaske und Handschuhen für ihre Gäste: Die Gastwirte in der Prignitzer freuen aber, dass sie endlich wieder ihrer Arbeit nachgehen, auch wenn das geschehen noch ein wenig schleppend anlief. Hier ein paar Bilder vom ersten Nach-Corona-Gaststättenwochenende.

Die beiden neuen Bedienungen, der Koch sowie Chefin und Chef selbst tragen Schutzmasken und Handschuhe. Die Tische sind so gestellt, dass sich die Gäste aus unterschiedlichen Gruppen nicht zu nahe kommen können.

Nicht viele Reservierungen, aber spontane Gäste

Wie so etwas bei den Kunden ankommt? Reservierungen gab es vorher nur wenige für den Tag der Wiedereröffnung, doch am Freitagabend kommen dann noch einige Gäste unangemeldet, und die sind sichtlich gut gelaunt. Klar: Es geht endlich wieder los.

Auf ein exquisites Menü kann man sich jetzt wieder in der Schönhagener Mühle freuen - und das auf Abstand zu den anderen Gästen. Quelle: Bernd Atzenroth

Das Aufatmen kann man auch bei anderen Gastwirten spüren. Holger Schmidt etwa scheint einfach froh, wieder seine Gäste im Schlosshotel Wolfshagen bewirten zu können. Es ist nicht übervoll am Samstag, aber einige Menschen nutzen die Möglichkeit, um selbst hier etwas abseits der Städte gut dinieren zu können.

René Wolf : „Die Leute haben noch Angst“

René Wolf von der Alten Mälzerei in Pritzwalk machte eine ähnliche Erfahrung wie Ronny Krummsdorf: Allzu viele Vorbestellungen gab es noch nicht, wobei bei ihm der Freitag besser lief als der Samstag. „Die Leute haben noch Angst“, glaubt er.

Aber es kommen dann auch unangemeldet Gäste, und die bedienen sein Team und er natürlich gerne. Was in der Alten Mälzerei gar kein Problem ist: „Ich habe eine sehr große Gaststätte“, sagt René Wolf. Eine Gaststätte, in der er selbst unter Einhaltung der Abstandsregeln noch viele Gäste bewirten kann. Und: Für den Sonntagmittag hatte Wolf viele Vorbestellungen.

Himmelfahrt im Biergarten der Mälzerei fällt aus

Auf die penible Einhaltung aller Corona-bedingten Regelungen legt Wolf viel Wert. Alle Mitarbeiter tragen ständig Schutzmasken, und er hat einen Desinfektionsplan. Die Schließzeit hat er genutzt, um seine Gaststätte für die kommende Zeit fit zu machen, etwa in den Sanitäranlagen mit Wasserhähnen, die man nicht mehr berühren muss.

Wer im Restaurant des Hotels "Deutscher Kaiser" dinieren will, muss erst einmal die Körpertemperatur messen - wenn sie zu hoch ist, kommt man nicht rein. Quelle: Bernd Atzenroth

Weil es ihm aber sehr wichtig ist, die neuen Regeln zu beachten, wird er am kommenden Himmelfahrtstag seinen Biergarten nicht öffnen: „Ab dem Nachmittag wäre das nicht mehr kontrollierbar“, sagt er.

Christos Iosifidou : „Es ist nicht so wie vor Corona“

Dass diese Vermutung nicht unbegründet sein könnte, sieht man schon am Samstag 25 Kilometer weiter in Perleberg. Auf den Plätzen und im Hagen tummeln viele meist junge Leute, obwohl das Wetter eher mittelprächtig ist. Vor der Taverna Mythos am Großen Markt sitzt der ein oder andere draußen. Chef Christos Iosifidou steht vor der Tür, natürlich ebenfalls mit Schutzmaske und Handschuhen.

So recht will er sich aber noch nicht dran gewöhnen. „Es ist nicht so wie vor Corona“, sagt er achselzuckend und bezweifelt, dass die Menschen diese Art von Restaurantbesuch mögen. Aber eigentlich kann er sich nicht beklagen: Viele Stammgäste sind gleich am ersten Wochenende wieder gekommen.

Im Ristorante L’Italiano arbeitet das Team in zwei Schichten

Das gilt noch mehr für das nur 200 Meter entfernte Ristorante L’Italiano: Es ist gegen 19.30 Uhr proppenvoll – mit der Einschränkung, dass auch hier weniger Tische gestellt sind als bislang üblich, um so den Abstand zu wahren.

Etwas weiter auseinander als sonst sitzen die Gäste im Ristorante L'Italiano in Perleberg. Aber die verbleibenden Plätze sind am Samstag alle gefüllt. Quelle: Bernd Atzenroth

Wer sich am Eingang die Hände desinfiziert hat, konnte sich aber trotzdem schon auf einen fast normalen Restaurantbesuch freuen. Die Freude ist auch ganz auf Seiten von Inhaberin Mena Crescenzo, zumal für das erste Wochenende hier viele vorbestellt haben. Organisatorisch läuft aber auch hier Einiges anders: So arbeitet das Restaurant-Team jetzt in zwei Schichten, um die Gäste unter neuen Gegebenheiten ordentlich betreuen zu können.

Perlebergs Bürgermeisterin nutzt die Gelegenheit zum Restaurantbesuch

Noch einmal gut 200 Meter weiter nutzt auch Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura mit ihrer Tochter Pia Schneider die Gelegenheit zum ersten Restaurantbesuch, und zwar im Hotel „Deutscher Kaiser“.

Auch hier sind einige Gäste zusammengekommen. So sitzen zwei Tische weiter Claus und Christinas Timmermann. Sie sind auf Besuch in Perleberg bei ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter und nutzten die Chance, um endlich mal wieder richtig essen zu gehen. „Das wird auch Zeit“, sagt Christina Timmermann, „dass man mal wieder Leute treffen kann.“

Die Abende werden nicht zu heiß: Hier wird vorher die Temperatur gemessen

Ohne weiteres sind sie alle aber gar nicht hineingekommen in das Restaurant. Denn am Eingang wurde ihnen erstmal die Temperatur gemessen. Und wenn sie zu hoch ist, „dann lassen wir die Leute nicht ins Restaurant“, wie Kaiser-Chef Steve Hausmann klarstellt. Was Annett Jura zu der Feststellung veranlasst: „Es läuft total vorbildlich.“

Auch wenn das wohl heißt, dass man auf die richtig „heißen“ Abende im Restaurant noch ein wenig warten muss.

Von Bernd Atzenroth