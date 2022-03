Spenden in Perleberg und Pritzwalk: Hilfsbereitschaft für Ukrainer ungebrochen

Perleberg/Pritzwalk

Die Solidarität mit den Menschen, die unter dem Krieg in der Ukraine leidenden, ist nach wie vor groß. Fleißig Sachspenden gesammelt haben auch die Jungen und Mädchen der dritten und vierten Klasse der Schule an der Stepenitz in Perleberg. Sie brachten all die Dinge ins Jugend- und Freizeitzentrum „Effi“. Die Palette reichte vom Duschbad über Toilettenpapier bis hin zu Mund-Nasen-Masken und Desinfektionsmittel.

Sachspenden für Ukrainer in der Prignitz

„Wir wollen den Ukrainern helfen, die auf der Flucht sind und in die Prignitz kommen“, sagt Lehrerin Doreen Hoffmann. Sie ist überwältigt von der großen Spendenbereitschaft der Eltern und Großeltern und freut sich über dieses deutliche Zeichen der Unterstützung. Die Sachspenden sollen nun so schnell wie möglich die Menschen erreichen, die Unterstützung benötigen.

Weiterhin werden im Jugend- und Freizeitzentrum „Effi“ in der Wittenberger Straße in Perleberg solche Sachspenden entgegengenommen. Benötigt werden aktuell vor allem Hygieneartikel, Desinfektionsmittel, Bettwäsche, Handtücher, rezeptfreie Medikamente, Decken und Schlafsäcke sowie Verbandsmaterial.

Die Spenden können an den Werktagen abgegeben werden. Die Stadt Perleberg hat auch ein Spendenkonto mit dem Betreff „Ukraine – Perleberg hilft“ eingerichtet: IBAN DE85 1605 0101 1311 0044 63.

Stadt Pritzwalk richtet Spendenkonto ein

Weiterhin fast täglich treffen in der Stadtbibliothek in Pritzwalk Spenden ein. Inzwischen kommen auch Familien aus der Ukraine vorbei, die sich mit dem Nötigsten ausstatten. Viele Dinge sind derzeit ausreichend verfügbar, andere fehlen. Benötigt werden an Waren des täglichen Bedarfs momentan Waschmittel, ­Toilettenpapier und Obstsäfte.

Die Stadt Pritzwalk hat nun auch ein Spendenkonto mit dem Verwendungszweck „Ukraine-Hilfe“ eingerichtet: IBAN DE97 1605 0101 1010 0005 40. „Von dem Geld können gezielt aktuell benötigte Waren für das Spendenlager oder Einrichtungsgegenstände für die Wohnungen der Flüchtlinge in Pritzwalk angeschafft werden“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Wohnungen für Ukrainer in Pritzwalk

Die Stadt Pritzwalk sei zudem derzeit in enger Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft dabei, freie Wohnungen für die Kriegsflüchtlinge einzurichten. Dabei werden unter anderem die Spendenangebote genutzt, die in der Bibliothek eingegangen sind. Die Flüchtlinge werden über die zentrale Erfassung in der Kreisverwaltung verteilt.

Von Marcus J. Pfeiffer