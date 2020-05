Stadt Perleberg öffnet ihre Einrichtungen am Montag

Ende der Corona-Schließzeit: Die Stadtverwaltung sowie die städtischen Einrichtungen in Perleberg werden am Montag wieder ihre Pforten öffnen. Einzige Ausnahme: das Jugendzentrum Effi. Und trotz der Öffnung gibt es im Rathaus, im Museum, in der Bibliothek und in der Stadtinformation noch keinen Normalbetrieb.