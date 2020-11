Stadt Perleberg übernimmt Wochenmarkt wieder selbst

Perleberg

Die Stadt Perleberg übernimmt zum neuen Jahr wieder ihren Wochenmarkt. Das ist der Tatsache geschuldet, dass Marktbetreiber Bernd Gellesch den bestehenden Vertrag zum Jahresende gekündigt hat.

Was schon seit einigen Monaten bekannt ist, wird nun konkret: In den Ausschüssen befinden die gewählten Vertreter bereits über die Marktsatzung und die Marktgebühren, so auch jüngst im städtischen Finanzausschuss.

Einstimmiges Votum im Finanzausschuss

Dort gab es – wie schon zuvor im Stadtentwicklungsausschuss – ein einstimmiges Votum dafür, den Markt wieder in eigene, städtische Hände zu nehmen. Das Gremium billigte ebenso einstimmig die beiden Satzungen für den Wochenmarkt und für die Erhebung von Benutzergebühren. Das letzte Wort darüber werden schließlich die Stadtverordneten haben. Wenn sie Ja sagen, dann tritt die Wochenmarktsatzung am 1. Januar 2021 in Kraft und die alte, seit dem Jahr 2000 geltende Satzung wiederum außer Kraft.

Der Große Markt in Perleberg, auf dem immer donnerstags der Wochenmarkt stattfindet. Quelle: Bernd Atzenroth

Beim Inhalt der Satzungen haben sich die Perleberger an andere existierende Marktsatzungen angelehnt. Laut Kulturamtsleiter Frank Riedel wurden bei der Erarbeitung Elemente der Marktsatzung von Cottbus, Wittstock, Genthin und Rathenow berücksichtigt.

Markt soll kostendeckend betrieben werden

Bei der Gebührensatzung wurde noch eine Änderung eingearbeitet und beschlossen: Die Marktgebühr erfährt eine weitere Staffelung hinsichtlich Klein- und Kleinsthändlern, die oftmals auch nur saisonal für einige Wochen ihre Waren zum Verkauf anbieten. Ansonsten ist die Satzung darauf ausgelegt, dass der Markt kostendeckend betrieben werden kann.

Auch wenn der Schritt zur Trennung vom bisher beauftragten Marktbetreiber nach Angaben der städtischen Vertreter von Bernd Gellesch ausgegangen ist, so bietet er zumindest die Chance, auf die seit langem bestehende Kritik in der Stadt an dem Markt und insbesondere an den Sondermärkten zu reagieren und etwas zu ändern. Schließlich nimmt die Stadt auch diese jetzt in ihre Obhut.

Riedel : „Wir machen das zur Belebung der Innenstadt“

Leicht wird das allerdings nicht, und das wissen die Vertreter der Stadt auch ganz genau: „Wir werden damit nichts verdienen“, betonte Riedel im Gespräch mit der MAZ, „wir machen das zur Belebung der Innenstadt.“ Ziel sei es, den Wochenmarkt auch wieder mehr zum Frischemarkt zu machen.

Allerdings ist es ein schwieriges Unterfangen, neue Markthändler zu gewinnen und sie dann auch zu halten. Denn auch für sie muss sich das Geschäft rechnen – tut es das nicht, dann werden sie nicht mehr kommen. Die Stadt unternimmt aber einiges und spricht mögliche Markthändler an – zum Beispiel bei der Veranstaltung zur Prignitzer Regionalmarke im März in Pritzwalk.

Auch künftig ist Donnerstag in Perleberg Markttag

Ein wichtiges Anliegen ist es den Machern in der Stadt auch, dass der Markt noch sein Lokalkolorit behält. Der traditionelle Markttag wird den Perlebergern auf jeden Fall erhalten bleiben.

Auch künftig soll der Wochenmarkt in der Regel immer donnerstags stattfinden. Als Kernzeit wird in der Satzung der Zeitraum zwischen 8 und 15 Uhr festgelegt.

Von Bernd Atzenroth