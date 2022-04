Perleberg

Wenn der Besucher das Foyer des Stadt- und Regionalmuseums in Perleberg betritt, dann steht er quasi mittendrin in der Stube. Auf der einen Seite die Fotografie der „guten Stube” aus dem Gästebuch der Familie Zeisig aus dem Jahr 1927 und auf der anderen Seite das originale Mobiliar, das darauf abgebildet ist.

Das Foto mit dem Blick in die „gute Stube” der Familie Zeisig. Quelle: Jens Wegner

Max Zeisig (1867-1937) war ein bekannter Fotograf und Maler. Er entwarf beispielsweise auch die Motive für die Notgeldscheine in Perleberg nach dem Ersten Weltkrieg. Diese Entwürfe und eine Vielzahl seiner Arbeiten sind im städtischen Museum zu sehen.

Torsten Foelsch zeigt einen Fotoabzug aus dem Nachlass von Max Zeisig. Quelle: Jens Wegner

Der wissenschaftliche Mitarbeiter Torsten Foelsch öffnet beispielhaft einen der vielen Kartons mit alten Fotografien aus dem Zeisig-Nachlass. Noch bis Ende August befindet sich Museumsleiterin Anja Pöpplau im Babyjahr. In dieser Zeit obliegt Torsten Foelsch die Leitung des Museums.

Das Stadt- und Regionalmuseum Perleberg gehört zu den ältesten brandenburgischen Regionalmuseen

Mit seiner Gründung im Jahr 1905 gehört das Stadt- und Regionalmuseum Perleberg zu den ältesten brandenburgischen Regionalmuseen. 35.000 Exponate repräsentieren eine der größten regionalen Sammlungen Brandenburgs. Zur Gründung eines eigenen Perleberger Museums kam es unter anderem deswegen, weil die Funde aus dem Königsgrab Seddin im Jahr 1899 an das Märkische Museum nach Berlin verkauft worden waren und so der Region verlorengegangen sind. Das sollte sich nicht wiederholen.

Motor der Museumsgründung und erster Museumspfleger war der Kaufmann Wilhelm Ratig (1852-1929), der einer uralten Perleberger Bürgerfamilie entstammte. „Es begann mit einem einzigen Schrank, der im Rathaus aufgestellt wurde. Bei Grabungen auf dem Gelände der Artilleriekaserne kamen 1903 größere archäologische Funde zu Tage und auch bei den Bauarbeiten für die Kanalisation in Perleberg stieß man zeitgleich auf viele interessante Funde aus dem Mittelalter. Die Funde häuften sich, so dass bald auch der zweite Schrank voll war”, berichtet Torsten Foelsch.

Der Eingang zum Perleberger Museum am Mönchort 7. Quelle: Jens Wegner

„Bis 1921 bildete dann das heutige Standesamt mit seinem gotischen Gewölbesaal die Heimstatt des Museums.” Die Bürger der Stadt und aus der Umgebung spendeten unablässlich Exponate. So wuchs die Sammlung permanent, so dass das Museum ab 1922 neue Räume im Lyzeum an der Stepenitz nutzte. Seit 1931 ist das Museum schließlich in dem aus der Zeit um 1800 stammenden Schulhaus am Mönchort 7 etabliert, wo zuvor die Landwirtschaftsschule untergebracht war. Nach 1945 gelang es der Stadt, die Nachbarhäuser Nummer 8 bis 11 zu erwerben und dem Museum zuzuschlagen.

Ausstellungen auf vier Etagen im Perleberger Museum

Auf vier Etagen findet der Museumsbesucher heute eine Vielzahl von Exponaten, die von der Geschichte der Stadt und der Westprignitz erzählen. In der im Oktober 2012 eröffneten archäologischen Dauerausstellung im Erdgeschoss werden Funde aus der gesamten Prignitz von der Steinzeit bis ins Mittelalter gezeigt.

Zu den wertvollsten Schätzen gehören die bronzezeitlichen Funde um das Königsgrab Seddin. Quelle: Jens Wegner

Zu den wertvollsten Schätzen gehören die bronzezeitlichen Funde um das Königsgrab Seddin, die aus der Zeit um 800 vor Christus stammen. Zu sehen sind originalgetreue Repliken der Grabbeigaben. Die Originale werden im Märkischen Museum Berlin gezeigt. Das Königsgrab Seddin zählt zu den größten bronzezeitlichen Hügelgräbern Nordeuropas.

Münzen aus der Prignitz, die über 1000 Jahre alt sind

Von ähnlicher Bedeutung sind weitere Funde aus anderen Gräbern der Prignitz. Unter den Exponaten aus der Eisenzeit zählen zahlreiche Funde vom Gräberfeld aus Glövzin, wo über 400 Bestattungen geborgen wurden. Auch wird der Düpower Münzschatz präsentiert, der 1937 auf einem Acker ausgepflügt wurde. Die jüngste enthaltene Prägung dieses aus 451 Münzen bestehenden Schatzes ist ein Silberpfennig des Herzogs Otto von Sachsen aus dem Jahr 1059.

Der Düpower Münzschatz mit einen Silberpfennig des Herzogs Otto von Sachsen aus dem Jahr 1059. Quelle: Jens Wegner

Ein verglaster Fußboden in diesem Ausstellungsraum gibt den Blick in die Sammlung im Kellergeschoß frei. Diese archäologische Sammlung zählt mehr als 7000 Objekte und ist damit eine der umfangreichsten in der Mark Brandenburg.

Im ersten Obergeschoss des Perleberger Museums findet der Besucher die Dauerausstellung zur Stadtgeschichte. Ausgangspunkt ist ein Stadtmodell von Erich Ratsack, das die spätmittelalterliche Parzellenstruktur von Alt-Perleberg mit der noch vollständig erhaltenen Stadtbefestigung in ihrem Zustand im Jahre 1726 zeigt. Zu sehen sind auf dieser Etage außerdem viele Kunstschätze, darunter Münzen, Siegel und mittelalterliche Ausstellungsstücke aus der Perleberger Sankt-Jacobi-Kirche.

Sakrale Schätze in der Klimakammer des Museums. Quelle: Jens Wegner

In einer Klimakammer – ein Novum für märkische Regionalmuseen – werden kostbare sakrale Kunstwerke des Mittelalters aus Prignitzer Dorfkirchen und sieben Originale der Knaggen von Perlebergs ältestem Haus Großer Markt 4 aufbewahrt. Die aus dem 16. Jahrhundert stammenden Knaggen waren marode. Sie wurden durch Nachfertigungen ersetzt. Die älteste Skulptur „Thronender Bischof” aus der Sankt-Annen-Kirche in Alt Krüssow stammt aus der Mitte des 13. Jahrhunderts.

Einen wichtigen Teil der Ausstellung nimmt das Handwerk mit verschiedensten Exponaten ein. Quelle: Jens Wegner

Einen wichtigen Teil der Ausstellung nimmt das Handwerk mit verschiedensten originalen Exponaten wie alten Werkzeugen, Innungsladen, Handwerksgeräten, Schuhmachertisch, Ratswaage, Musterstücken und vielen Erinnerungen an die Handwerkszünfte ein. Andere Vitrinen widmen sich speziell der Perleberger Glanzwichse, die 1879 auf der Weltausstellung im australischen Sydney mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet wurde, der Mostrichfabrikation und der Perleberger Apotheke.

Besonderheit: ein komplett erhaltener Kolonialwarenladen

Einen optischen Augenschmaus bietet das mit originalen Möbeln, Gemälden, Porzellanen ausgestattete Biedermeierzimmer, das einen Eindruck der Perleberger Wohnkultur der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bietet. Den Höhepunkt der stadtgeschichtlichen Sammlung bildet aber unbestritten der vollständig mit allem Interieur erhaltene Kolonialwarenladen von Johannes Dittmer aus dem Jahre 1896.

Der vollständig erhaltene Kolonialwarenladen von Johannes Dittmer aus dem Jahre 1896. Quelle: Jens Wegner

„Der Kaufmannsladen schlummerte 25 Jahre lang vis-á-vis des Museumshofes im Dornröschenschlaf in der Wittenberger Straße 2 und wurde noch bis 1963 von der Familie Dittmer betrieben. Dann wurde er so, wie er war, zugeschlossen”, berichtete Foelsch. 1988 ist er für 10.000 Mark komplett vom Museum angekauft und dort in einem eigenen Raum aufgestellt worden. Er gehört seither zu den Hauptattraktionen des Stadt- und Regionalmuseums und ist in der Tat „ein Riesenschatz”, schwärmt Torsten Foelsch.

Das Stadt- und Regionalmuseum Perleberg Im Museumsladen findet der Besucher eine große Auswahl an Büchern und Zeitschriften über Perleberg, die Prignitz und Brandenburg. Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, sonntags von 11 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung. Eintrittspreise:3,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro Kontaktdaten: Stadt- und Regionalmuseum Perleberg, Mönchort 7-11, Telefon: 03876/781422 Internet: www.stadtmuseum-perleberg.de E-Mail: museum@stadt-perleberg.de

Andere Bereiche der stadtgeschichtlichen Abteilung widmen sich der Baugeschichte der Sankt-Jacobi-Kirche, ihres Turmbrandes 1916 und auch der langen Garnisonsgeschichte der Stadt.

Entbehrungsreich: das ländliche Leben in der Prignitz

Das zweite Obergeschoss des Museums wurde dem ländlichen Leben in der Prignitz zwischen 1810 und 1960 gewidmet. Die Ausstellung erzählt mit vielen authentischen Exponaten, aber auch in zwei modernen Medienstationen von der entbehrungsreichen, schweren Arbeit im Rhythmus der Jahreszeiten auf dem Lande. Ein bäuerlicher Wohnraum und eine Bauernküche zeigen, wie bescheiden auf dem Land einst gelebt wurde.

Eine Bauernküche zeigt, wie bescheiden auf dem Lande einst gelebt wurde. Quelle: Jens Wegner

Der stille, lindenbeschattete Hof des Museums wird unter anderem für Sommer-Veranstaltungen und Tagungen genutzt. Dort befindet sich auch eine Ziegelsammlung, die neben unglasierten und glasierten gotischen Formziegeln vor allem auch Feierabendziegel enthält. „Diese Sammlung ist ihrem Umfang nach ziemlich einmalig in Brandenburg. Die ältesten datierten Dachziegel stammen aus dem 17. Jahrhundert. Viele andere könnten durchaus auch noch älter sein”, schätzt Torsten Foelsch.

Die Ziegelsammlung auf dem Hof des Museums. Quelle: Jens Wegner

Neben Figurengrabsteinen und Grabplatten vom alten Perleberger Friedhof Sankt Georg und aus der Kirche sind auf dem Hof Reste eines Seitenportals aus Fachwerk vom Sankt-Annen-Kloster in Perleberg aus der Zeit um 1500 aufgebaut.

Führungen durchs Museum und durch die historische Altstadt von Perleberg

Auf Wunsch können im Museum thematische Sonderführungen gebucht werden. Dabei wird die Kulturgeschichte der Region auf anschauliche Weise präsentiert. Bei Stadtführungen vermitteln die Gästeführer in vielfältigen Themenbereichen Wissen zur Stadtgeschichte, zu Denkmälern und der Bausubstanz im historischen Stadtkern. „Wir bieten Ferienaktionen für Kinder und Praxistage in der Schulzeit an. Die Geschichte über die Prignitzer Steinzeitmenschen ist der Renner”, berichtet der Museumsmitarbeiter.

Das umfangreiche Fotoarchiv von Theodor Graefe, Max Zeisig und Wilhelm Ratig sei wegen der dokumentierten Motive wichtig für die Baudenkmalpflege der gesamten Mark Brandenburg, weil eben nicht nur Perleberg abgebildet ist. Das vom Museum 2019 angekaufte Bildarchiv des Prignitzer Fotografen Gerd Bielefeld biete darüber hinaus eine herausragende Quelle zur DDR-Geschichte. „Wir haben eine Museumsbibliothek und ein umfangreiches Museumsarchiv zur Regionalgeschichte”, so Torsten Foelsch.

Von Jens Wegner