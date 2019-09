Stadtbibliothek hat einen neuen Namen

Perleberg

120 Jahre sind nicht nur ein stolzes Alter, sondern auch ein guter Grund kräftig zu feiern. Genau das dachte sich auch die Stadtbibliothek in Perleberg. Sie möchte das Jubiläum nicht nur mit einem Fest würdigen, sondern veranstaltet gleich drei tolle Tage mit einem spannenden Jubiläumsprogramm. Am Mittwoch um 10 Uhr fiel der Startschuss, der eine kleine Änderung für die Bibliothek der Rolandstadt mit sich brachte.

Neuer Name für die Stadtbibliothek Perleberg

„Die Bibliothek hat einen neuen Namen erhalten“, verriet Bibliotheksleiterin Susann Fritz. „Künftig tragen wir den Namen der ersten Bibliothekarin Deutschlands“, berichtet sie. Somit wird das Gebäude ab jetzt „ Bona“ heißen, nach Bona Peiser, der ersten Frau, die hauptberuflich als Bibliothekarin tätig war. „Wir haben uns bewusst nur für Bona entschieden, weil es gerade für Kinder einfacher auszusprechen ist“, erklärte Fritz.

Die Perleberger Stadtbibliothek. Quelle: Julia Redepenning

Die feierliche Namensverleihung durch Bürgermeisterin Annett Jura läutete die anstehenden Festtage ein. Begleitet wurde der Festempfang von zwei Schülerinnen des Gottfried-Arnold-Gymnasiums aus Perleberg. Sie haben auf dem Klavier und der Violine gespielt. Auch Angela Kludas, Leiterin der Pritzwalker Bibliothek, ließ zur Eröffnung einige Grußworte und Glückwünsche für das Team aus Perleberg da. „Es waren viele Kollegen vor Ort und darüber habe ich mich sehr gefreut“, sagte die Bibliothekarin aus Perleberg.

Neue Leitung seit Anfang Januar

Für den einen oder anderen ist Susann Fritz schon ein Begriff. Seit Anfang des Jahres ist sie die neue Leiterin der Perleberger Bibliothek. Trotz ihres jungen Alters von gerade einmal 30 Jahren brachte sie viel Erfahrung mit in die Stadt an der Stepenitz. So arbeitete sie an der Universitätsbibliothek in Frankfurt am Main, zuvor an der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig und studierte berufsbegleitend Informationsmanagement in Hannover.

Nun übernimmt die geborene Thüringerin neue Aufgabenfelder. „Bisher arbeitete ich noch nie in öffentlichen, sondern immer nur in wissenschaftlichen Bibliotheken“, sagt sie. Ihr Ziel ist es, die Stadtbibliothek wieder zu einem Treffpunkt werden zu lassen und so wieder mehr Interesse für Bücher zu wecken.

Nur noch heute Jahreskarte für Bibliothek zum Sparpreis

„Am Mittwoch und auch am Donnerstag können alle unsere Jahreskarte für nur 5 Euro erwerben“, sagte Susann Fritz. Leseratten und Bücherfreunde sollten daher ihre Chance nutzen, denn nur noch heute gibt es die Karte zum Sparpreis. Natürlich wartet auf alle Gäste ein tolles und vielfältiges Programm. So soll es auch heute wieder Kinderschminken geben. Ebenfalls werden Führungen durch die Bibliothek angeboten.

Tombola und andere Gewinnspiele

Eine kostenlose Tombola mit tollen Preisen und Trostpreisen steht auch wieder bereit. Und natürlich heißt es auch am Donnerstag wieder „Blind Date with a Book“. „Bei dieser Aktion können Bücher gewonnen werden“, erklärte Fritz.

Die zu gewinnenden Bücher sind in Backpapier eingeschlagen und mit Schlagwörtern versehen. Somit kann im Vorfeld nur erraten werden, um welchen Titel und welches Werk es sich handelt. Quasi ein Blind Date, nur eben mit einem Buch. Des Weiteren stehen Kinderlesungen und eine satirische Lesung mit Arne Tiedmann um 19 Uhr auf dem Tagesplan.

Jubiläumsprogramm noch bis Freitag

Wer Interesse an dem bunten Programm der Perleberger Stadtbibliothek hat, kann heute und auch am Freitag jeweils ab 9 Uhr die Veranstaltungen besuchen. Der Eintritt ist kostenlos. „Es lohnt sich, bei uns vorbeizuschauen“, versprich Bibliothekarin Susann Fritz.

Von Julia Redepenning