Stadtbibliothek in Perleberg - Neue Plattdeutsch-Ecke in der Stadtbibliothek in Perleberg

Die Stadtbibliothek in Perleberg ist um ein Angebot reicher. Im Obergeschoss befindet sich seit Montag eine Plattdeutsch-Ecke mit vielen literarischen Werken dieser besonderen Regionalsprache. Seit Jahren kämpft Astrid Flügge gegen das Vergessen.