Stadtkomplizen für Perleberg und Wittenberge

Perleberg/Wittenberge

Die Freude war ganz beiderseits: Hanna Lüdke freute sich, jetzt Stadtkomplizin sein zu können – und Adriana Osanu von der Agentur „dschungle bureau“ übergab ihr ein Kartenset, mit dem sie sich an dem Vorhaben beteiligen kann, Ideen für eine weitere Belebung der Innenstadt zu entwickeln. Zusammen mit einer Freundin will die 16-jährige Schülerin das tun.

Ideen für die Innenstädte von Perleberg und Wittenberge

„dschungle bureau“ aus Wittenberge organisiert für die Städte Perleberg und Wittenberge den Beteiligungsprozess im Programm „Vitale Innenstädte“ – beide Städte wollen ihre Zentren beleben und dabei die Menschen aktiv einbeziehen. Das dschungle bureau hat sich dafür einige originelle Ideen ausgedacht, was sich allein am Titel „Stadtkomplizen“ festmacht. Die Stadtkomplizen werden allein oder zusammen mit anderen einen intensiven Blick auf die Innenstädte werfen, zunächst ihre Beobachtungen und Eindrücke schildern und später dazu beitragen, Ideen zu entwickeln.

Das "Toolkit" soll den Stadtkomplizen bei ihrer Aufgabe helfen. Das erste Kartenset zum Entdecken und Beobachten wurde den Teilnehmern vor Ort ausgehändigt. Man kann es sich aber auch hochladen. Quelle: Bernd Atzenroth

Am Freitag ging es sowohl in Wittenberge als auch in Perleberg los. An beiden Orten war eine „Ansprech.bar“ geöffnet, in Perleberg am Großen Markt 10 und in Wittenberge in der Bahnstraße 46. Interessenten konnten sich vor Ort direkt informieren und anmelden.

Die Stadtkomplizen kamen in die Ansprech.bar

In Perleberg warteten Adriana Osanu und Christian Soult auf die Menschen. Hanna Lüdke war die dritte, die sich direkt als Stadtkomplizin anmeldete. Ein Mann und eine andere junge Frau hatten sich zuvor in die Liste eingetragen. Viele weitere Menschen kamen ins Büro oder standen davor.

Und das ging sofort los, als Adriana Osanu und Christian Soult um Punkt 12 Uhr die Pforten zur „Ansprech.bar“ öffneten. „Man kann spüren, dass der Raum auffällt“, sagte Adriana Osanu. Das ging allein schon über den Schriftzug „Ansprech.bar“ und andere Elemente. Hinzu kamen am Nachmittag noch Aufbauten vor dem Gebäude.

Kritik und Vorschläge sprudelten aus den Perlebergern heraus

Aus einigen Menschen sprudelten sofort die Ideen und Anmerkungen heraus. So wie bei einem Perleberger Ehepaar, das zusammen mit zwei Gästen hineinschaute und sofort einiges an Kritik und Vorschlägen in den Raum stellen konnte – auch wenn sie sich noch überlegen wollten, ob sie wirklich als Stadtkomplizen mitmachen. Aber es war ihnen wichtig loszuwerden, dass sie sich mehr Kneipen und Kulturangebote in der Innenstadt wünschten.

Auch in Wittenberge war an der dortigen "Ansprech.bar" viel los. Quelle: Jens Wegner

In Wittenberge, wo Juliette Cellier und Frederic Schröder auf die potenziellen Stadtkomplizen warteten, wurde an der Bahnstraße 46 analog verfahren. Auch dort waren außen Stadtmöbel aufgebaut, um die Menschen anzulocken – und wie in Perleberg ging es wegen des regnerischen Wetters am Mittag zuerst innen los, bevor sich das Geschehen nach außen verlagerte.

Teilnehmer legen sich die Karten

Wer sich wie Hanna Lüdke in Perleberg sofort anmeldete, bekam sein Toolkit – sprich: einen ersten Satz von eigens entwickelten Karten – das einen Stadtkomplizen durch den ersten Part des Beteiligungsprozesses leitet, der da heißt: entdecken und beobachten.

Das ist ganz wörtlich gemeint: Es geht um das Sammeln von Eindrücken. Etwa: Was sieht man? Was fehlt einem auf dem Platz? Sieht man etwas, was einem nicht gefällt? Unter den Karten sind auch kleine Pläne, auf denen man Anmerkungen machen kann. Die Erkenntnisse daraus werden gesammelt und in den ersten Workshop für Stadtkomplizen mitgenommen. Adriana Osanu sagt: „Wir schauen mit neutralem Blick von außen, was eigentlich die wirklichen Bedarfe dahinter sind.“

Das Interesse an der "Ansprech.bar" war vorhanden. Viele Perleberger schauten mal rein machten auch schon Vorschläge, was sich in der Innenstadt ändern sollte. Quelle: Bernd Atzenroth

Ideen für die weitere Stadtentwicklung werden gesammelt

In der zweiten Runde, für die es dann auch das zweite Kartenset gibt, geht es konkret um Orte, die erfasst werden sollen. Auch an deren Ende steht ein Workshop. Beim dritten Set geht es um konkrete Ideen für die weitere Stadtentwicklung.

Das Ganze ist im übrigen ein offener Prozess, in den man sich zu jeder Zeit einklinken kann. Zwar ist die Ansprech.bar nur diesen einen Tag geöffnet gewesen und wird es erst wieder zum ersten Workshop sein. Doch kann man sich alle relevanten Informationen auch von der seit Freitag freigeschalteten Webseite www.stadt-komplizen.de holen, von der man sich auch die Kartensets runterladen kann. Es gibt an den Ansprech.bars echte Briefkästen und im Netz natürlich einen digitalen. Niemand ist auch gezwungen, an Workshops teilzunehmen – Sinn machen würde es aber schon.

Von Bernd Atzenroth