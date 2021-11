Perleberg

Die Stadt Perleberg soll sich intensiv mit ihren Straßen und Wegen auseinandersetzen. Das fordert eine aktuelle Beschlussvorlage aus dem Stadtparlament. Antragsteller ist die FDP-Fraktion um Joachim Ritter. Ursprünglich bezogen sich die Forderungen allein auf nicht befestigte oder fehlende Bürgersteige im Stadtgebiet. Das haben die Mitglieder des Finanzausschusses in ihrer jüngsten Sitzung nun grundlegend erweitert.

Bereits im Stadtentwicklungsausschuss regte Matthias Wieck (CDU) an, alle Wege, also auch die in den Ortsteilen, zu erfassen. Als Beispiel nannte er den Fußweg zur Waldsiedlung. Nun stellte Dirk Rumpel (Die Linke) den Antrag, sich nicht allein auf die Bürgersteige zu beziehen, sondern sämtliche Straßen zu betrachten. Beides hänge schließlich zusammen und könne nicht getrennt werden.

Gehwege gefährlich für Fußgänger

Dieser Vorschlag stieß zunächst auf Gegenwind. Der Antragsteller Joachim Ritter wollte dem nicht folgen. „Das krempelt die ganze Stadt um und ufert aus“, sagte er. Er hatte vor allem die Bürgersteige im Stadtgebiet von Perleberg im Visier, dort vor allem die Sophienstraße und Franz-Grunick-Straße. Teilweise sei ihr Zustand eine Gefahr für alle Fußgänger, urteilt er.

Der Friedrich-Engels-Platz in Perleberg hat einen Gehweg, jedoch keine bestigte Straße. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Letztlich konnte Dirk Rumpel die anderen Mitglieder des Finanzausschusses von seinem Gedanken überzeugen, den Antrag zu erweitern. Mit diesem wird die Stadt beauftragt, vorhandene und nicht befestigte Straßen und Wege in Perleberg und deren Ortsteilen zu erfassen, Kosten für eine Sanierung zu ermitteln, deren Priorität festzulegen und entsprechende Haushaltsmittel mittelfristig einzuplanen.

Stadt Perleberg plant Straßenkataster

Die Stadtverwaltung sei ohnehin gerade dabei, ein Straßenkataster zu erstellen, wie der Bauamtsleiter Hagen Boddin mitteilt. Die Stelle dafür im Bereich Tiefbau/Unterhaltung sei zurzeit zwar unbesetzt, soll demnächst aber neu ausgeschrieben werden. Einen Überblick über alle Fahrbahnen der Stadt inklusive deren Ausbauzustand gibt es bislang nicht, lediglich eine lose Prioritätenliste einzelner Bereiche.

Das soll sich nun ändern und zwar umfassend, denn nicht jede befestigte Straße in Perleberg hat überhaupt einen Fußweg. Es gibt auch schlechte Straßen mit einem guten Fußweg, aber auch gute Straßen mit einem schlechten Fußweg. Hier und da fehlt auch beides. Die Mitglieder des Finanzausschuss hatten in ihrer Sitzung unter anderem den Mühlenweg im Ortsteil Dergenthin, die Sükower Straße in Perleberg und den Sonnenweg in Groß Buchholz im Blick. Es gibt aber noch viele weitere Problemfälle.

Aus Sicht von Dirk Rumpel könnte das Rad sogar noch weiter gedreht werden: „Zu Straßen gehört auch die Straßenbeleuchtung“. So weit wollten die Mitglieder des Finanzausschusses jedoch nicht gehen. Über den Beschlussvorschlag werden die Stadtverordneten in ihrer nächsten Sitzung am 16. Dezember eine abschließend entscheiden.

Von Marcus J. Pfeiffer