Pritzwalk/Perleberg

Es kam noch einmal über Nacht ordentlich Regenmenge in der Prignitz hinzu. Nur um zwei Werte zu nennen: Laut Pritzwalks Stadtbrandmeister Volker Lehmann sind in Mesendorf mit Stand vom Donnerstagmittag insgesamt 55 Millimeter auf den Quadratmeter zusammengekommen, davon 30 über Nacht. In Schönhagen (Stadt Pritzwalk) waren es am Donnerstagmorgen insgesamt 47 Millimeter, davon 20 in der Nacht, wie Axel Liedtke vom gleichnamigen Hof in Schönhagen bestätigte.

Weit weg von Horrorszenarien

Dennoch: All dies war weit entfernt von den Horrorszenarien und den über 200 Millimetern in der Uckermark. Und: Die Zahl der Einsätze von Polizei und Feuerwehr hielt sich in engen Grenzen. Es gab lediglich einen Verkehrsunfall, der aufgrund des Wetters auf der A24 zu verzeichnen war, wie Christin Knospe von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin erklärte.

Ein Unfall auf der A 24

Dabei war ein 34-Jähriger am Mittwochabend mit einem Kleintransporter auf der A24 ins Schleudern geraten. Die Fahrt endete zwischen den Anschlussstellen Suckow und Putlitz an der Mittel- und Seitenschutzplanke. Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigten einen nachfolgenden Pkw. Verletzt wurde niemand, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand etwa 18 500 Euro Sachschaden. Ansonsten freute sich Christin Knospe, dass die Autofahrer offenbar auf die Wetterlage gut eingestellt waren und vorsichtig oder gar nicht unterwegs waren.

Feuerwehren mussten gar nicht ausrücken

Die Prignitzer Feuerwehren hatten keinen Einsatz wegen Wasser, wie Volker Lehmann erklärte. Kleinere Überschwemmungen gab es dennoch auch in der Prignitz, etwa auf der B 189 bei Spiegelhagen, wo es aber nach Angaben Volker Lehmanns immer schnell überschwemmt ist, weil an dieser Stelle das Wasser nicht ablaufen kann.

Gewerbegebiet steht unter Wasser

Ärgerlicher dürfte viele Perleberger die Überschwemmung im Gewerbegebiet an der B 5 in Richtung Quitzow stimmen: Auf den Tag genau vor vier Jahren hatte es hier bereits einmal eine größere Überschwemmung gegeben, wobei damals sogar die B 5 betroffen war. Knackpunkt war dabei die Straße im Gewerbegebiet, von der das Wasser nicht ausreichend ablaufen kann. Damals wurde im Nachgang sehr intensiv darüber diskutiert, dem Mangel abzuhelfen. Aber offenbar ist das bislang noch nicht geschehen. Die Folge: Die Straße war wieder überschwemmt, die B 5 zum Glück nicht.

Ansonsten hatte nur die Feuerwehr Putlitz einen weiteren Einsatz, die zwischen Lockstädt und Laaske (Amt Putlitz-Berge) einen großen Ast von der Fahrbahn räumen musste.

Landwirte freuen sich über den Regen

Für die Landwirte in der Region ist der Regen, so wie er jetzt niedergegangen ist, ein Segen, insbesondere nach den Hitzetagen der vergangenen Woche. Laut Axel Liedtke kam der Niederschlag gerade zur rechten Zeit – und weil es ein Landregen ist, kommt er den Ackerpflanzen auch zugute. Ein wenig weiterer Niederschlag ist noch gut für die Felder. Dann aber sollte bald die Sonne wieder einmal länger am Stück scheinen, damit die Ernte richtig losgehen kann. Prignitzer Heimurlauber dürften das auch gut finden, die Wetterprognosen sind da aber noch uneinheitlich.

Von Bernd Atzenroth