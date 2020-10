Steigende Corona-Fälle: Die Prignitz zieht die Zügel wieder an

Perleberg

Die Hoffnung auf Entspannung in Sachen Corona hat sich für die Prignitz nicht erfüllt. Im Gegenteil. Nachdem am Sonntag keine weiteren Fälle dazu gekommen waren, zeigte die Kurve am Montag wieder nach oben.

Der Landkreis Prignitz registriert aktuell 42 Corona-Infizierte

Die aktuelle, durch den Landkreis übermittelte Zahl von 42 infizierten Personen mit Stand vom 19. Oktober, 10 Uhr, führt dazu, dass die zunächst am Freitag aufgehobenen verschärften Maßnahmen wieder mit sofortiger Wirkung in Kraft treten.

Grundlage dafür ist die Berechnung der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz. Liegt der Wert über 35 Infizierten auf 100 000 Einwohner, greifen die vom Land vorgegebenen Maßnahmen.

Der Landkreis gibt auf seiner Internetseite eine Inzidenz von 38,08 (Stand: 19. Oktober, 10 Uhr) an.

Maskenpflicht wird in der Prignitz erweitert

Ausgeweitet wird in der Prignitz die Pflicht zum Tragen einer Maske im Landkreis für Personen ab dem sechsten Lebensjahr. Das gilt in Gaststätten oder angemieteten Räumen für Gäste, wenn sie sich nicht auf ihrem festen Platz aufhalten, sowie für Beschäftigte mit Gästekontakt.

Die Mund-Nase-Bedeckung wird ebenfalls in Aufzügen sowie in Büro- und Verwaltungsgebäuden zur Pflicht. Auch hier gilt eine Ausnahme, wenn jemand auf einem festen Platz sitzt oder der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

Obergrenzen sind zudem für private Feierlichkeiten vorgesehen. In privaten Räumen dürfen nicht mehr als 25, in öffentlichen oder angemieteten Räumen nicht mehr als 50 Personen zusammenkommen. Veranstalter von nicht untersagten privaten Feierlichkeiten außerhalb des eigenen Haushaltes müssen diese mindestens drei Werktage vorher dem Gesundheitsamt des Landkreises mitteilen.

Weitere Tests in der Prignitz bis einschließlich Mittwoch geplant

Derzeit ist nicht abzusehen, wie lange die Einschränkungen dieses Mal gelten. „Es kommt darauf an, wie die Tests ausfallen“, erklärt Danuta Schönhardt, Leiterin des Bereiches Gesundheit und Soziales beim Landkreis. Weitere Abstriche seien bis einschließlich Mittwoch geplant.

Das aktuelle Infektionsgeschehen nannte Schönhardt „diffus aus allen Richtungen“. Die Fälle sind keinem so genannten „Hotspot“ zuzuordnen, sondern verteilen sich über den Landkreis.

Nach wie vor kann der Landkreis auch keine Entwarnung für die Christophorusschule in Hoppenrade geben. Hier würden laut Schönhardt noch immer neue Fälle hinzukommen.

Von Stephanie Fedders