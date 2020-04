Kreiskrankenhaus unterstützt Ausbildung junger Medizinerin

Perleberg

Die Hürden waren groß, Clara Jänsch hat sie gemeistert. Die 25-Jährige studiert seit diesem Monat an der Medizinischen Hochschule Brandenburg in Neuruppin. Die gebürtige Pritzwalkerin möchte Fachärztin werden. Das Kreiskrankenhaus in der Prignitz unterstützt sie dabei mit einem Stipendium, wie Geschäftsführer Karsten Krüger informiert. Der Weg zum Ziel ist für sie aber noch lang.

Bis zu zwölf Jahre kann die theoretische und praktische Ausbildung dauern. Die ersten sechs Jahre steht das Studium an. Clara Jänsch ist froh, einen Partner in ihrer Heimat gefunden zu haben. Die Klinik übernimmt mit einem Darlehen einen Großteil der hohen Studiengebühren der privaten Hochschule. Davon will das Unternehmen in Perleberg natürlich auch selbst profitieren.

Auswahl in sieben Prüfungen

„Die Idee dahinter ist es junge Mediziner in die Prignitz zu locken und Fachärzte in der Region zu halten“, sagt Karsten Krüger. Es ist eine Art duales Studium, das Clara Jänsch durchläuft. Dabei ist sie schon früh an das Kreiskrankenhaus gebunden. Sollte sie nach den sechs Jahren dort bleiben und ihre Facharztausbildung abschließen, könnte sie das Darlehen in dieser Zeit direkt wieder abzinsen.

Das Stipendienprogramm zwischen der Medizinischen Hochschule in Neuruppin und dem Kreiskrankenhaus in Perleberg gibt es schon seit fünf Jahren. Die ersten Stipendiaten werden jetzt fertig. In dieser Zeit hat Clara Jänsch schon mehrfach versucht, den begehrten Platz zu ergattern. „Das Auswahlverfahren dafür ist mit sieben Prüfungen schwierig“, sagt sie. Jetzt habe sie sich mit einem sehr guten Ergebnis durchsetzen können.

Arbeit in der Unfallchirurgie

Die 25-Jährige ist medizinisch nicht ganz unbefleckt. Nach ihrem Abitur hat sie an der KMG Klinik in Pritzwalk eine Ausbildung zur chirurgisch-technischen Assistentin gemacht. Seitdem hat sie mehrere Jahre dort in der Unfallchirurgie gearbeitet. Der große Wunsch, noch einmal Medizin zu studieren, blieb seit der zehnten Klasse nach einem Krankheitsfall in der Familie. „Da habe ich mir gewünscht, mehr darüber zu wissen.“

Während ihrem sechsjährigen Studium kann Clara Jänsch bereits weitere praktische Erfahrungen im Kreiskrankenhaus sammeln. Das liege ihr mehr als reines „Bulimielernen“. Karsten Krüger lobte ihre soziale Kompetenz, Belastbarkeit und hohe Einsatzbereitschaft. Nebenher ist Clara Jänsch weiterhin im KMG Klinikum in Pritzwalk auf Studentenbasis tätig. Zwar finanziert das Krankenhaus in Perleberg ihr Studium, so muss sie für ihren Lebensunterhalt weiterhin selbst aufkommen.

Fernstudium wegen Corona

Sollte alles so klappen wie geplant, könnte die 25-Jährige in zwölf Jahren als Fachärztin tätig sein – dann am liebsten im Bereich der Unfallchirurgie. Es gefalle ihr, dass man unmittelbare Erfolge sehen kann: „Der Knochen ist kaputt und man macht ihn wieder heil.“ Den Anfang macht sie jetzt vorerst allerdings im Fernstudium vor dem heimischen Bildschirm. An der Medizinischen Hochschule findet derzeit wegen des Coronavirus kein Unterricht statt.

