Perleberg

Die Schlachthofmitarbeiter wollen erneut streiken: Am Perleberger Standort des Fleischkonzerns Vion wird es vermutlich am Donnerstag, 15. April, zu Arbeitsniederlegungen kommen. Die Schlachtung und Zerlegung in einem der größten Fleischbetriebe Ostdeutschlands werde für mindestens zwei Stunden vollständig ruhen, teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit.

Mit dem Ausstand soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden, einen Tarifvertrag für die bundesweit rund 160.000 Beschäftigten der Branche abzuschließen. Die Tarifverhandlungen waren nach drei ergebnislosen Runden Ende März unterbrochen worden.

„Mehrere Corona-Ausbrüche unter Schlachthofmitarbeitern im vergangenen Jahr haben ein Bewusstsein für die harten Arbeitsbedingungen insbesondere osteuropäischer Beschäftigter geschaffen. Nach dem Verbot von Werkverträgen durch die Politik müssen jetzt die Unternehmen beweisen, dass sie zu einem echten Wandel der Fleischbranche bereit sind. Dazu zählen Löhne, von denen die Menschen leben können“, sagt Jörg Dahms von der NGG-Region Mecklenburg-Vorpommern, der für das Vion-Werk in Perleberg zuständig ist.

Der Eingang zum Perleberger Vion-Werk. Quelle: Stephanie Fedders

Am Streik wird sich nach Angaben der Gewerkschaft die komplette Frühschicht mit rund 250 Beschäftigten beteiligen. Nach NGG-Informationen will sich auch eine Vertreterin des rumänischen Arbeitsministeriums vor Ort ein Bild der Lage machen.

„Die insgesamt 550 Beschäftigten in Perleberg verlangen, dass für die harte Arbeit in der Schlachtung und Zerlegung einheitliche Tarifstandards gelten. Es kann nicht sein, dass die überwiegend aus Rumänien und Polen stammenden Mitarbeiter, die bisher über Werkverträge beschäftigt waren, weiterhin deutlich schlechter bezahlt werden als das heimische Personal“, so Dahms.

Aktuell verdienten Beschäftigte in der Zerlegung bis zu 500 Euro weniger im Monat als ihre Kollegen in der Schlachtung – obwohl diese Tätigkeit als ebenso anstrengend gilt. „Mit dieser Ungleichbehandlung muss Schluss sein. Eine Spaltung der Belegschaft ist nicht hinnehmbar“, unterstreicht Dahms.

Bei einem Rundgang zum Betriebsjubiläum im Juni 2018 gab es einen Einblick in die Fleischproduktion. Quelle: Jens Wegner

Für die Beschäftigten in der Fleischwirtschaft fordert die Gewerkschaft NGG einen Mindestlohn von bundesweit 12,50 Euro pro Stunde, der nach einer kurzen Einarbeitungszeit auf 14 Euro steigen soll. Facharbeiter sollen auf einen Stundenlohn von mindestens 17 Euro kommen. Die Arbeitgeber hatten zuletzt einen Einstiegsverdienst von 10,50 Euro geboten, der bis Dezember 2023 auf zwölf Euro steigen soll. Die Gewerkschaft lehnt das Angebot als unzureichend ab.

Die Arbeitsniederlegung in Brandenburg ist Teil bundesweiter Streiks, mit denen die NGG die Arbeitgeberseite zur Rückkehr an den Verhandlungstisch bewegen will. Der Fleischkonzern Vion mit Sitz in den Niederlanden lässt in Perleberg 30.0000 Schweine pro Woche schlachten. Die Endprodukte werden über den Lebensmitteleinzelhandel – unter anderem in den Märkten von Netto, Aldi und Edeka – unter verschiedenen Eigenmarken vertrieben.

Von MAZonline