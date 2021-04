Perleberg

Laute Musik und eine Sirene waren am Donnerstagmittag vor dem Werkstor des Fleischherstellers Vion in Perleberg zu hören. Gegen 12 Uhr versammelten sich – ausgestattet mit Fahnen und auffälligen Warnwesten – zahlreiche Beschäftigte des Unternehmens auf dem Gelände und bewegten sich schließlich in Richtung Straße. „Herzlich willkommen zu unserem ersten Streik hier in Perleberg“, sagte Jörg Dahm von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten – kurz: NGG – Region Mecklenburg zur Begrüßung. Die Gewerkschaft hatte am Perleberger Standort des Fleischkonzerns Vion dazu aufgerufen, am Donnerstag von 12 bis 14 Uhr die Arbeit niederzulegen. Eine der zentralen Forderung der Protestler lautete: mehr Lohn.

Rund 150 Angestellte von Vion in Perleberg streiken

Rund 150 Beschäftigte waren dem Aufruf gefolgt. Jedoch waren es lange nicht alle. „Wir gehen davon aus, dass sich ein Teil nicht getraut hat, heute für ihre eigenen Interessen zu kämpfen“, sagte Uwe Ledwig, der Landesvorsitzende des Bezirks Ost der Gewerkschaft. „Es ging sogar das Gerücht rum, dass das Werkstor geschlossen bleibt“, ergänzte er, „aber die Polizei sorgt jetzt dafür, dass der Streik ordnungsgemäß stattfinden kann.“ Zumal die Arbeiter ein Recht darauf haben, fügte Ledwig noch hinzu.

Uwe Ledwig unterstützt die Mitarbeiter und fordert einen gerechten Lohn. Quelle: Julia Redepenning

Auffällig war, dass viele Fahrzeuge das Vion-Gelände kurz nach Beginn des Streiks verließen. „Ich glaube, viele Arbeiter waren eingeschüchtert und wurden bewusst abtransportiert“, sagte Uwe Ledwig. Dennoch hatten es sich dutzende, vor allem jüngere Arbeiter, nicht nehmen lassen, für mehr Lohn und Gleichberechtigung zu kämpfen.

Mit dem Protest sollte der Druck auf den Arbeitgeber Vion erhöht werden, seinen Arbeitern einen angemessen Lohn – vor allem einen Mindestlohn von 12,50 Euro pro Stunde – zu zahlen. Nach kurzer Einarbeitungszeit solle dieser dann auf 14 Euro steigen. Für Facharbeiter fordert die Gewerkschaft einen Stundenlohn von mindestens 17 Euro. Aktuell bekommen viele Mitarbeiter nur 9,50 Euro pro Stunde.

Viele Vion-Mitarbeiter sind aus dem Ausland

„Dabei muss es egal sein, ob der Beschäftigte aus Deutschland, Rumänien, Polen oder einem anderen europäischen Land kommt“, sagte Jörg Dahms, „wir fordern für alle die gleichen Bedingungen und es muss endlich etwas passieren.“ Der überwiegende Teil der Vion-Mitarbeiter stamme aus dem Ausland – viele aus Rumänien oder Polen. Damit auch sie die Reden und Forderungen verstehen konnten, hatte die Gewerkschaft mehrere Übersetzer dabei.

Knapp 150 Mitarbeiter nahmen am Streik teil. Quelle: Julia Redepenning

Die insgesamt 550 Beschäftigten in Perleberg verlangen, dass für die harte Arbeit in der Schlachtung und Zerlegung einheitliche Tarifstandards gelten. „Ich finde die Aktion völlig berechtigt“, sagte der Landtagsabgeordnete Thomas Domres (Die Linke), der sich vor Ort ein Bild vom Streik verschaffte, „jeder sollte für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen.“ Der Linke-Politiker hofft, dass sich nach dieser Aktion auch etwas ändern wird: „Vielleicht wird der Arbeitgeber jetzt zum Nachdenken angeregt.“

Streik bei Vion in Perleberg, 15. April 2021, hier Thomas Domres (Die Linke) Quelle: Julia Redepenning

Werksleiter schaut mit gemischten Gefühlen zu

Aktuell verdiene ein Beschäftigter in der Zerlegung bis zu 500 Euro weniger im Monat als ein Kollege in der Schlachtung – obwohl diese Tätigkeit als ebenso anstrengend gilt. Diese Ausgangsbedingungen führen zur einer Spaltung der Belegschaft, berichtete Dahms. Unterstützung für ihre Sache erhielt die Gewerkschaft auch von anderen Parteien. „Der erste Schritt ist immer der schwerste und diesen haben wir am heutigen Tag gemacht“, sagte Jörg Dahms, „und wir können uns eine Wiederholung des Streiks nicht nur vorstellen, sondern sind dafür bereit – dann auch noch länger.“

„Wir als Gewerkschaft können die Angestellten nur ermutigen und sie unterstützen, für ihre Interessen zu kämpfen“, sagte Uwe Ledwig, „den Rest müssen sie alleine machen.“ Der Landesvorsitzende kann aus eigener Erfahrung sprechen: Schließlich hat auch er viele Jahre in einem Schlachtbetrieb gearbeitet. Damals, sagte er, hätten die Mitarbeiter noch faire Löhne bekommen. „Und heute in den Tarifverhandlungen wollen sie uns weiß machen, dass ein Lohn von 12,50 Euro brutto nicht möglich sei“, sagt Uwe Ledwig, „es ist eine Frechheit zu sagen, dass ein menschenwürdiger Lohn, der nicht einmal zum Auskommen reicht, ein Angebot wäre.“

Zur Galerie Impressionen vom Streik bei Vion

Derweil stand Werksleiter Klaus Voigt mit Abstand am Werkstor und beobachtete die Aktion. Aus seiner Sicht könne jeder machen, was er möchte, auch streiken.

Der Perleberger Standort wird regelmäßig von Tierschützern aufgesucht, die gegen Fleischtransporte und die Art der Schlachtung vor dem Werkstor protestieren. Den Streik bewertete der Werksleiter angesichts der Corona-Pandemie mit gemischten Gefühlen, weil die Teilnehmer zum Teil sehr eng zusammenstanden. „Wir achten auf den Abstand und die Einhaltung der Corona-Regeln“, betonte Dahms an dieser Stelle, „und angesichts der Umstände können wir über das Ereignis zufrieden sein.“

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning