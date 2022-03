Streit auf Skaterpark in Perleberg: Elfjähriger Junge verletzt im Krankenhaus

Perleberg

Ein elfjähriger Junge wurde nach einem handfesten Streit am Perleberger Skaterpark am Donnerstag der vergangenen Woche ins Krankenhaus gebracht. Das war gegen 17.30 Uhr. Dabei wurde am Skaterpark in der Thomas-Müntzer-Straße sein Rucksack zurückgelassen.

Als der Junge zusammen mit seinem Großvater nach kurzer ambulanter Behandlung zum Skaterpark zurückkehrte, konnte er den Rucksack, in dem sich viele Schulunterlagen befanden, nicht mehr finden, wie erst jetzt bekannt wurde. Der entstandene Schaden beträgt schätzungsweise 200 Euro.

