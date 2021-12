Prignitz

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern zog Sturmtief Daniel am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag über weite Teile der Prignitz hinweg – und richtete Schäden an. Diese hielten sich aber in Grenzen, resümieren Polizei und Feuerwehr am Tag darauf – und seien vergleichbar mit Sturm „Ignatz“ vor wenigen Wochen im Oktober.

Winböen lassen Bäume umstürzen

Die Windböen ließen vereinzelt Bäume umstürzen. Große Äste lagen auf den Straßen. Die Feuerwehren waren landkreisweit im Einsatz, um die Straßen zu beräumen. Davon betroffen waren unter anderem die Landesstraße 136 bei Lenzen, die Bundesstraße 103 zwischen Penzlin-Süd und Brügge sowie die Landesstraße 10 zwischen Legde und Bad Wilsnack in beiden Richtungen.

Am Donnerstagmorgen war der Zugverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin kurzzeitig unterbrochen. Ein Baum war in Höhe Karstädt in die Gleise gestürzt und hatte die Streckensperrung erforderlich gemacht, wie die Deutsche Bahn informierte. Feuerwehrleute kamen zum Einsatz und beräumten die Schienen. Züge wurden zurückgehalten, woraufhin es leichte Verspätungen gab.

Stromausfall im Bereich Glöwen

Für viele Einwohner der Gemeinde Plattenburg und des Umlands verlief der Abend und die Nacht im Dunkeln. Mehrere MAZ-Leser meldeten Stromausfälle, unter anderem in Glöwen, Quitzöbel und Breddin im Nachbarkreis Ostprignitz-Ruppin. Beginn der Störung war etwa um 22 Uhr, sie hielt für über eine Stunde, teilweise sogar noch länger an. Der Grund dafür konnte bislang nicht ermittelt werden.

Auf den Straßen registrierte die Polizei vereinzelt leichte Verkehrsunfälle. Einen gab es am Donnerstag gegen 5.45 Uhr zwischen Mankmuß und Birkholz in der Gemeinde Karstädt. Dort kollidierte ein 59 Jahre alter Autofahrer mit einem heruntergefallenen Ast. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Dramatischer war die Lage am Mittwochabend auf der Autobahn 24.

Sturm bläst Wohnwagen auf A24 um

Ein Baum stürzte um 22 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Wittstock/Dosse und der Anschlusstelle Herzsprung auf die Straße und traf einen Lkw seitlich. Zwei weitere Pkw-Fahrer fuhren über Teile des Baumes, auch ein Wildschutzzaun wurde stark beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt circa 4 000 Euro. Etwa eine Stunde später krachte es in der Gegenrichtung.

Feuerwehrleute beräumen eine Straße zwischen Alt Ruppin und Krankgen, nachdem dort ein Baum umgestürzt war. Quelle: Alexander Bergenroth

„Die Sturmböen fegten einen Wohnanhänger auf der Autobahn 24 in Fahrtrichtung Hamburg auf die Seite“, teilt Dörte Röhrs von der Polizeidriektion Nord mit. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Ansonsten bleib es in der stürmischen Nacht für die Rettungskräfte recht ruhig. Zu größeren gemeldeten Schäden kam es nicht.

Böen erreichen hohe Werte in der Prignitz

Bis zum Donnerstagmorgen blieb es stürmisch. Der Schwerpunkt passierte gegen Mitternacht die Prignitz. In Kyritz erreichte eine Windböe um 00.50 Uhr eine Geschwindigkeit von 89 Stundenkilometern. Ansonsten lagen die Werte um 80, vereinzelt leicht darüber. Einen lokalen Schwerpunkt gab es jedoch nicht, obwohl es in der Westprignitz die meisten Einsätze für Feuerwehr und Polizei gab.

