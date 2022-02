Supermarkt in Perleberg: Einbrecher scheitern an Schiebetür

Perleberg

Die Mitarbeiter eines Supermarktes in der Berliner Straße in Perleberg bemerkten am Mittwoch gegen 21.30 Uhr Einbruchsspuren an der Schiebetür des Haupteingangs. Einbrecher hatten wohl versucht, gewaltsam einzudringen, was jedoch misslang.

Die Supermarktmitarbeiter hatten den Laden bereits eineinhalb Stunden zuvor geschlossen und anschließend organisatorische Arbeiten innerhalb des Marktes durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonline