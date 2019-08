Perleberg

Mit so viel nervösem Zucken beginnt selten ein Konzert: Der eine kratzt sich am Kopf, die andere reibt sich die Hände. Und während der Pianist im Saal des Hotels „Deutscher Kaiser“ in Perleberg minutenlang bei einer Akkord- und Melodiefolge hängenbleibt, geht auf der Bühne schief, was nur schiefgehen kann.

...