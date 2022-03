Perleberg

Um mehr als 20 000 Euro wurde eine 68 Jahre alte Prignitzerin betrogen. Am Mittwoch erstattete sie Anzeige in der Polizeiinspektion Prignitz.

Telefonbetrüger wirkte glaubhaft

Ihre Geschichte: Am 26. Januar rief ein Mann die Frau an und behauptete, sie müsse Schulden in Höhe von 2750 Euro begleichen. Das habe der Anrufer so glaubhaft erklärt, dass die Frau zahlte.

Bis zum 28. Februar nahmen daraufhin weitere Personen Kontakt zu der Prignitzerin auf. Alle erklärten ihr, dass sie noch offene Schulden begleichen müsse.

Sechs Überweisungen – Schaden mehr als 20 000 Euro

Mit insgesamt sechs Überweisungen überwies sie schließlich mehr als 20 000 Euro auf verschiedene Konten, ehe sie misstrauisch wurde. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZ-online