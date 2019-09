Thomas-Müntzer-Straße bleibt Kriminalitätsschwerpunkt in Perleberg

Perleberg

Die Aufklärungsquote im Polizeirevier Perleberg kann sich sehen lassen. Damit konnte Revierleiter Frank-Andre Radloff in der Stadtverordnetenversammlung punkten, als er die Sicherheitslage in der Rolandstadt näher beleuchtete. Viel zu tun gebe es aber nach wie vor rund um die Thomas-Müntzer-Straße.

Perleberger Revier verzeichnet mehr Betrugsfälle und Diebstahl

Radloff sprach von rund 3000 Einsätzen pro Jahr in Perleberg und den Ortsteilen und 990 erfassten Fällen in 2018. Davon konnten 680 aufgeklärt werden, was einer Quote von 68,7 Prozent entsprach. „Das ist eine sehr gute Leistung“, lobte Radloff, der zur besseren Einordnung auf den Bundesdurchschnitt von 56,5 Prozent verwies.

Im Vergleich zu 2017, als es eine Straftat gegen das Leben gab, sei die Zahl im vergangenen Jahr auf sechs gestiegen. Darunter dreimal versuchter Totschlag und eine fahrlässige Tötung. Die Ermittlungen seien teilweise noch nicht abgeschlossen, erklärte Radloff. Sie liegen in den Händen der Mordkommission in Neuruppin.

Während die Rohheitsdelikte abgenommen hätten, gebe es eine Steigerung bei den Betrugsfällen, zu denen auch die Internetkriminalität gehört, und beim Diebstahl. Letzteres war 2018 „nicht ganz unerheblich“, bestätigte der Revierleiter. Ein dafür unter anderem verantwortlicher Intensivtäter hatte „etliche Straftaten begangen, die wir ihm erst mal nachweisen mussten“, sagte Radloff.

Stadt sucht nach Lösungen in der Thomas-Müntzer-Straße

Als Kriminalitätsschwerpunkt in der Kreisstadt bleibe das Wohnviertel rund um die Thomas-Müntzer-Straße und die Heinrich-Heine-Straße. „Das hat uns 2018 besonders beschäftigt“, schilderte Frank-Andre Radloff. Die Polizei habe zwar bei den Rohheitsdelikten einen Rückgang erreicht, dafür hätten aber die Taten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln zugenommen.

Da in den Wohnblöcken auch viele Nicht-Deutsche wohnen, von denen 90 zu den insgesamt 498 Tatverdächtigten gehören, wolle die Polizei in Zukunft Maßnahmen in Abstimmung mit der Stadt ergreifen, sagte Radloff.

Bürgermeisterin Annett Jura ergänzte, dass die Stadt bereits im Gespräch mit der Ausländerbehörde sei. Die Erkenntnisse und angedachten Schritte sollen der Stadtverordnetenversammlung dann vorgestellt werden.

Von Stephanie Fedders