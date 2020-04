Tierpark Perleberg: 50.000 Euro für neue Zooschule

Perleberg

Das Land Brandenburg unterstützt den Perleberger Tierpark mit weiteren 50.000 Euro. „Vor wenigen Tagen ist der Fördermittelbescheid für Kinderscheune mit Zooschule vom Ministerium für ländliche Entwicklung bei uns eingegangen“, informiert Hagen Boddin, Bauamtsleiter und zweiter Stellvertretender Bürgermeister. Die neue Anlage soll künftig das Zentrum des Areals werden und ist Teil eines großen Projektes.

Zooschule im miserablen Zustand

Die derzeitige Zooschule existiert schon seit DDR-Zeiten auf dem Wirtschaftshof des Tierparks hinter den Kulissen. „Sie ist in einem miserablen Zustand“, berichtet Ronald Otto, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Perleberg/ Karstädt als Betreiber der Anlage, und soll jetzt in den Vordergrund rücken. Dafür erhält die ohnehin nicht so schöne etwa 15 Hektar große Freifläche im Tierpark mit einer alten rustikalen Scheune eine völlig neue Optik.

Die Freifläche im Perleberger Tierpark wird nach der Umgestaltung nicht mehr wieder zu erkennen sein. Quelle: Stephanie Fedders

Die etwa 128 Quadratmeter große Holzscheune soll neben einem grünen Klassenzimmer auch als Ausstellungsfläche und Mehrzweckraum für Veranstaltungen, Vorträge und der Freizeitgestaltung sowie als Schutzhütte bei schlechtem Wetter für bis zu 40 Personen dienen. „Jetzt können wir die Ausschreibung vorbereiten und etwa im Juni mit dem Bau beginnen“, so Antje Hartwig aus dem Sachbereich Umwelt. Damit könnte die Scheune noch in diesem Jahr fertig werden.

Freifläche wird neu gestaltet

Etwas weiter sind die Schritte für den Rest der großen Fläche in unmittelbarer Nähe zur Showbühne. Für deren Umgestaltung lag der Fördermittelbescheid in Höhe von 158.000 Euro schon im Januar vor. Die Ausschreibung dafür läuft. Die zentrale Mitte soll Angebote für alle Generationen beinhalten, ein „Erlebnisbereich“ werden, wie es Ronald Otto auf den Punkt bringt – mit neuen Spielgeräten, einer Rollerbahn und Picknickflächen. Beide Projekte bekam die Stadt zu 75 Prozent vom Land gefördert.

Selbst in die Hand nimmt die Stadt den Neubau des Kiosk. „Das alte Häuschen wird demnächst abgerissen. Für den Rest des Jahres haben wir eine mobile Alternative“, berichtet Ronald Otto. Im Anschluss gibt es neben einem völlig neuen Kiosk auch einen neuen Betreiber dafür. Für den neuen Kiosk ist bereits ein Doppelcontainer gekauft, der zuvor auf der Landesgartenschau in Wittstock stand. Dort komme dann laut Otto eine professionelle Küche mit einem breiten Angebot für die Besucher rein.

Lange Phase zur Ideensammlung

Dem ganzen Projekt ging eine lange Phase für die Ideensammlung zuvor. Mehrere Jahre haben Tierpark-Betreiber und Stadt beraten, wie sich die gut besuchte Anlage in den kommenden Jahren weiterentwickeln kann. Der Perleberger Tierpark zählt jährlich zwischen 70.000 und 80.000 Besucher. Er ist ein Publikumsmagnet und Alleinstellungsmerkmal in der Region. „Wir waren uns von Beginn an einig, dass wir ihn weiter voranbringen wollen“, so Hagen Boddin. Dafür sind jetzt Lösungen gefunden worden.

Bis Oktober stand der Container auf der Laga. Im Perleberger Tierpark wird er zum neuen Kiosk. Quelle: Stephanie Fedders

„Wie die Projekte im einzelnen letztlich aussehen, können wir noch in Ruhe besprechen. Wichtig ist jetzt erst einmal die Möglichkeiten dafür zu schaffen“, sagt Antje Hartwig. Zu den ersten Konzepten gehören unter anderem Safari-Nächte, Schulausflüge und Kindergeburtstage. Jetzt müsse der Tierpark aber erst einmal wieder die Verluste der letzten Wochen aufholen. 36 Tage war er wegen der Corona-Pandemie vorübergehend geschlossen.

Hohe Verluste wegen Corona

Seit eineinhalb Wochen hat die Anlage jetzt wieder geöffnet – unter strengen Auflagen wie dem Abstandsgebot. „An den ersten beiden Tagen hatten wir erfreulicherweise jeweils rund 1000 Besucher“, so Ronald Otto. Dennoch gingen dem Perleberger Tierpark aufgrund der Schließung rund 40.000 Euro verloren. Nur einen kleinen Teil davon konnte die GWG als Betreiber durch Soforthilfen des Landes ausgleichen.

