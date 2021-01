Tierpark Perleberg: Kein Kamel-Biss, sondern Kopfnuss

Perleberg

Die Meldung, ein Kamel habe im Perleberger Tierpark seinen Pfleger durch einen Biss ins Gesicht schwer verletzt, hat am Montag für heftige Diskussionen gesorgt. Wenig später teilte Tierparkleiter Michael Niesler mit, der Vorfall habe sich nicht so zugetragen wie in der Pressemitteilung der Polizeidirektion Nord beschrieben. Das Trampeltier habe den Pfleger zwar verletzt, aber es habe ihn ausdrücklich nicht gebissen.

„Unglücklicher Zusammenstoß“ und „dummer zufall“

Nach Nieslers Angaben hat sich das Geschehen wie folgt abgespielt: Der zuständige Mitarbeiter säuberte an diesem Tag das Gehege der Tiere. Als er dieses verlassen wollte, stieß er unglücklich mit dem Trampeltierhengst zusammen. „Das war ein dummer Zufall“, erklärte Michael Niesler auf MAZ-Nachfrage, „aber so etwas bleibt bei der Arbeit mit Tieren nun einmal nicht aus.“

Beim Zusammenstoß zerbrach die Brille des Tierpflegers. Die Splitter der Gläser verletzten ihn dabei im Bereich der Augen, was die Wunde am Kopf erklärt. Daraufhin musste er zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Eine weitere Attacke seitens des Trampeltiers habe es nicht gegeben. „Es zeigte sich weder aggressiv, noch hat es zugebissen oder nach dem Mitarbeiter getreten“, sagt Michael Niesler. Mittlerweile konnte der Pfleger sogar aus dem Krankenhaus entlassen werden. Es gehe ihm gut und die Wunde sei versorgt, berichtet der Tierparkleiter weiter.

Wie der Kamel-Biss in die Meldung gelangte

Dennoch ist es Michael Niesler wichtig, den Sachverhalt richtig zu stellen: „Der Mitarbeiter kümmert sich seit 20 Jahren um die Tiere und noch nie gab es Probleme.“ Er könne sich voll auf seinen Pfleger verlassen, sagt er weiter. Ebenso seien die Trampeltiere weder aggressiv, noch stellten sie eine Gefahr dar.

Joachim Lemmel von der Polizeidirektion Nord erklärte auf MAZ-Nachfrage, dass der Fehler bei der Polizei passiert sein muss. Er bestätigte die Darstellung von Niesler, es habe im Einsatzbericht auch zunächst so gestanden. In einer späteren Version der Meldung sei dann aber von einer „kleinen Bisswunde unter dem Auge“ die Rede gewesen. So gelangte der Sachverhalt dann auch in die Polizeimitteilung und auf diese Weise dann bundesweit in die Medien.

Die Polizei erfuhr von dem Vorfall über die Regionalleitstelle Nordwest.

Von Julia Redepenning und Bernd Atzenroth