Ein 25-jähriger Mann hat am Montag gegen 9.30 Uhr in der Tankstelle an der Berliner Straße in Perleberg Zigaretten gestohlen und rannte mit der Beute aus dem Tankstellenshop in Richtung Thomas-Müntzer-Straße.

Passanten, die Zeugen der Flucht wurden, stellten den Dieb, nachdem sie ihm hinterhergelaufen waren. Das wurde der junge Mann gewalttätig. Er schlug um sich und trat auf die Passanten ein.

Landedieb stand wohl unter Drogen

Als die hinzugerufene Polizei den Tatverdächtigen kurze Zeit später stellte, fand sie bei dem 25-Jährigen weitere Waren, die dieser vermutlich woanders gestohlen hatte. Weiterhin wies der Tatverdächtige Anzeichen von Drogenkonsum auf. Eine Blutentnahme erfolgte im Krankenhaus. Entsprechende Anzeigen zum Sachverhalt wurden gefertigt.

