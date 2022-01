Perleberg

Rund um den Jahreswechsel gab es einen Personalwechsel beim Tourismusverband Prignitz. Geschäftsführer Mike Laskewitz hat zwei neue Mitarbeiter eingestellt, die das Team komplettieren: Bettina Döring und Michael Böwe sind die Neuen in der Geschäftsstelle in Perleberg.

Prignitz: Neue Mitarbeiter beim Tourismusverband in Perleberg

Für Michael Böwe hat sich der Weg zur Arbeit kaum verändert. Der gelernte Bankkaufmann bleibt am Großen Markt, hat aber die Straßenseiten gewechselt. Gut 30 Jahre war der Prignitzer bei der Sparkasse beschäftigt und hat sich dort um den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gekümmert.

Die Seiten gewechselt: Michael Böwe (links) ist von der Sparkasse zum Tourismusverband Prignitz und dessen Geschäftsführer Mike Laskewitz gekommen. Quelle: Stephanie Fedders

Jetzt war es Zeit für etwas Neues, erzählt Böwe, der am 1. Januar beim Tourismusverband angefangen hat und den Bereich Marketing betreut. Die Stelle war seit dem Wechsel von Jeannette Küther nach Wittenberge vakant gewesen. „Einfach mal umsteigen und mit 50 Jahren etwas anderes ausprobieren“, sagt Böwe zu seinen Beweggründen. Er wird künftig für die Organisation von Messen, die Erstellung von Werbematerialien und die Weiterentwicklung der Wohnmobilstellplätze in der Prignitz zuständig sein.

Einen Monat früher, am 1. Dezember, hat Bettina Döring ihre Arbeit aufgenommen. Die Wahl-Prignitzerin kümmert sich im Tourismusverband zukünftig um die Vermarktung regionaler Produkte. Ein Aufgabenbereich, der in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat.

Tourismusverband Prignitz: Bettina Döring und Michael Böwe sind neu im Team

„Hier gibt es viel mehr als nur den Knieperkohl zu entdecken“, weiß die 48-Jährige aus eigener Erfahrung, die sich zudem als „Genussbeauftragte der Prignitz“ versteht. Da lag es nahe, dass die gebürtige Baden-Württembergerin als eines der ersten Projekte mit dem neuen Einkaufswegweiser für Prignitz-Ruppin zu tun hatte, dessen dritte Auflage jetzt in Zusammenarbeit mit der Regionalentwicklungsgesellschaft Neuruppin erschienen ist.

Auch Bettina Döring arbeitet jetzt für den Tourismusverband Prignitz. Quelle: privat

„Ich freue mich sehr, dass die Geschäftsstelle wieder vollzählig besetzt ist“, sagt Mike Laskewitz, der neben den neuen Kollegen auf die Unterstützung von Kati Bork sowie Carola Krakow setzen kann. Der „Impuls von außen durch zwei Quereinsteiger“, so Laskewitz, soll sich zeitnah bei einer der ersten Herausforderungen des Jahres zeigen: Die Ausrichtung der Marke „Prignitz“ und damit die Umsetzung der Erkenntnisse des auf dem Tourismusforum angestoßenen Prozesses für eine neue Orientierung.

Von Stephanie Fedders