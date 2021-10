Tourismusverband sucht Fotomodels: Urlaubsregion Prignitz im Fokus

Perleberg

Der Tourismusverband Prignitz sucht derzeit Einheimische für Aufnahmen in der Region. Gesucht werden insbesondere mobilitätseingeschränkte Personen, wie zum Beispiel Rollstuhlfahrer, aber auch Familien mit Kindern und Paare ab 50 Jahren. Fotografiert wird in typischen Urlaubssituationen, etwa beim Radfahren, Wandern oder Restaurantbesuch. Die Fotoshootings sind im goldenen Oktober und November geplant.

Fotos für Broschüren, Websites und soziale Medien

„Wir suchen Einwohner aus der Prignitz, die Lust haben, ihre Region nach außen zu präsentieren und mit einer freundlichen Ausstrahlung überzeugen. Die Models sollten gern aktiv in der Prignitz unterwegs sein und Spaß haben vor der Kamera zu stehen“, erklärt Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Prignitz. Die Aufnahmen sollen künftig zur Bewerbung der Region in Broschüren, auf Websites und in den sozialen Medien verwendet werden.

Mike Laskewitz, Geschäftsführer Tourismusverband Prignitz. Quelle: privat

Neben aktiven Familien und Paaren werden auch mobilitätseingeschränkte Personen gesucht. Die vom Tourismusverband Prignitz entwickelte Radtour „Lenzerwische-Tour“ sowie der Wanderrundgang „Rühstädter Elbdeichrundgang“ wurden vom Deutschen Seminar für Tourismus auf Barrierefreiheit überprüft und ausgezeichnet.

Appell an Menschen mit Gehbehinderung

„Die mit dem Siegel ’Reisen für Alle’ gekennzeichneten Touren und Leistungsträger entlang der Tour sollen nun auch bei der entsprechenden Zielgruppe beworben werden, wozu wir authentisches Bildmaterial benötigen“, sagt Mike Laskewitz. Deshalb geht sein spezieller Appell an Menschen mit Gehbehinderung, darunter Rollstuhlfahrer.

Die Models dürfen sich über Erlebnisgutscheine aus der Prignitz freuen. Die Fahrtkosten werden erstattet. Wer Interesse hat, gemeinsam mit dem Tourismusverband Prignitz die Region zu bewerben, kann sich bei Kati Bork unter der Telefonnummer 03876/30741920 oder per Mail an bork@dieprignitz.de melden.

