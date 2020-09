Perleberg

Sonnenschein, Kinderkarussell, Feuerwehr- und Fleischstände, offene Geschäfte, Konzerte und Aktionen, tanzende Kinder und Jugendliche, ein Treffen der Roland-Darsteller in einzigartigen Kostümen aus sieben Orten – am Rolandtag am Sonnabend in Perleberg herrschten beste Voraussetzungen für einen normalen und großartigen Fest- und Rummeltag. Nur sind aufgrund des anhaltenden Verbotes von Großveranstaltungen richtige Feste nicht möglich – trotz der niedrigen Corona-Infektionszahlen in der Prignitz.

Zwischen St. Jacobi-Kirche und Rathaus war Platz für Spiele mit Wasser, Bällen und Feuerwehrautos. Quelle: Stefen Niemeyer

Also wurde beispielsweise das lange geplante Konzert mit der aus Stendal stammenden Band Lysander vom Abend auf dem Marktplatz in den Nachmittag in den Judenhof verlegt und auf 50 Zuschauer begrenzt, die auf Stühlen mit weitem Abstand untereinander und zur Bühne sitzen mussten.

Am Vormittag las der beliebte Moderator und Autor Ralph Caspers („Wissen macht Ah!“ und „Wenn Riesen reisen“) in den Hagen aus seinen Werken – vor ihm viele Familien, die auf ihren Decken in gehörigem Abstand lauschten.

Die Rolande stellten sich für Foto-Sessions weit auseinander, auch das Publikum in der Stadt drängelte sich nicht gerade durch die hübsche Perleberger Altstadt – bis auf den nachmittäglichen Tanz „Quer durch die Gasse“ von 80 Kindern und Jugendlichen der Tanzschule von Daniela Querengässer.

Werkzeugmacher Andreas Schmalisch und Roberto Bölter, ehrenamtlicher Helfer des Stadt- und Regionalmuseums Perleberg, präsentieren die handgemachten Siegel. Die Siegel spendet Schmalisch dem Museum. Quelle: Stefen Niemeyer

Im Museumshof stellte der Perleberger Werkzeugmacher Andreas Schmalisch zwei Messing-Siegel zur Verfügung, die er in wochenlanger Feinarbeit ohne heutzutage übliche Computerhilfe erschaffen hat. Mit ihnen veredelten sich Kinder und Erwachsene Glückwunsch- und Dankesbriefe, die sie mit Federkiel und Tinte erschaffen haben. Die Idee kam der neuen Museumsleiterin Anja Pöpplau anlässlich der Ausstellung der Urkunde des Perleberger Friedens von 1420.

Werkzeugmacher Andreas Schmalisch frönt auch in der Rente seiner Leidenschaft. Das Siegel hat er in dreiwöchiger Handarbeit entworfen und angefertigt. Quelle: Stefen Niemeyer

Das Konzert von Lysander war der erste Auftritt der Band seit März, berichtete Sängerin Mirjam Miesterfeldt der MAZ. Sie fand das 80-minütige Konzert trotz der gezwungenermaßen geringen Zuschauerzahl „belebend“. Die Corona-Zeit hat sie nicht ganz so hart getroffen wie freie Künstler, da sie ein festes Engagement als Theaterschauspielerin hat und auch die anderen Bandmitglieder ihr Haupteinkommen als Erzieher und Krankenpfleger verdienen.

Die Sängerin hat erlebt, dass viele Künstler ausgebrannt und nur noch routiniert bei der Sache waren. Jetzt ginge sie „wieder mit Lust“ auf die Bühne. Außerdem sieht sie die Krise als „Chance, kreativ zu werden“. Ihr Publikum habe sich sehr solidarisch gezeigt, indem es keine Karten für geplante Veranstaltungen zurückgegeben hatte. Und es gehe mit mehr Begeisterung in die Konzerte.

Gestatten: Roland aus Perleberg, Haldensleben (mit Knappe und Roland-Devotionaliensammler Gerd Nüse), Gardelegen, Brandenburg und Buch (v.l.). Quelle: Stefen Niemeyer

Wie kam der Rolandtag bei den Schaustellern und Geschäftsleuten an? René Wesermann aus Brandenburg war nicht restlos begeistert, freute sich aber, dass seine neunmonatige Durststrecke endlich beendet ist: „Es war in Ordnung.“ Anfang Oktober will er auf dem Wittenberger Apfelmarkt sein.

Bei der Aufstellung für das Foto an der alten Perleberger Stadtmauer standen die Rolande so weit auseinander, dass sie nicht mehr auf ein Bild passten. Von links nach rechts: Roland samt Begleitung aus Calbe, Stendal und Burg. Quelle: Stefen Niemeyer

Mobilcom-Debitel-Filialleiter Uwe Gebert berichtete, dass „gefühlt nicht mehr Laufkundschaft“ kam als an normalen Tagen. Sabrina Runge vom Vodafone-Shop gegenüber freute sich über einen „normalen“, also guten Sonnabend mit viel Stammkundschaft.

Ramona Ullrich, Verkäuferin im Modegeschäft Malibu, war sehr zufrieden mit vielen zusätzlichen Kunden und fasste den Rolandtag fröhlich so zusammen: „Es war schön!“

