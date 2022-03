Über die Zukunft des Flugplatzes in Perleberg

Perleberg

Die Rolandstadt Perleberg möchte zusätzlich zur öffentlichen Auslegung der Antragsunterlagen eine Informationsveranstaltung für Bürger organisieren, bei der es um das Änderungsgenehmigungsverfahren der Flugplatzgenehmigung am Segelfluggelände gehen soll. Sie findet am morgigen Donnerstag, 31. März, um 16 Uhr im Jugend- und Freizeitzentrumin in der Wittenberger Straße 91 bis 92 statt.

Betreiber hat Antrag bei Luftfahrtbehörde eingereicht

Der Betreiber des Segelfluggeländes Perleberg, der Aero-Club Perleberg, hat bei der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg eine Änderung der luftrechtlichen Genehmigung hin zur Genehmigung als Sonderlandeplatz beantragt. Dies beinhaltet neben dem bisherigen zugelassenen Flugbetrieb mit Segelflugzeugen, Motorseglern sowie Ultraleichtflugzeugen die allgemeine Zulassung von Motorflug für Luftfahrzeuge bis zu einer maximalen Startmasse von 5,7 Tonnen (bisher nur als Schleppflugzeuge für Segelflug gestattet) unter Sichtflugwetterbedingungen am Tage für den Betreiber selbst sowie auf Anfrage durch Dritte.

Das Ingenieurbüro für Flugplatzplanung und Fluglärmberatung „Avia Consult GmbH“ wird das Vorhaben erläutern und Fragen zu den erwartenden zusätzlichen Belastungen für die Umwelt beantworten. Alle interessierten Bürger sind herzlich eingeladen.

Schriftliche Einwendungen oder Hinweise und Anregungen zum Vorhaben können noch bis zum 7. April 2022 vorgebracht werden. Die Veranstaltung im Jugend- und Freizeitzentrum findet unter Berücksichtigung der Corona-Verordnung statt.

Von MAZonline