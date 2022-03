Mit einer Friedensandacht setzten zahlreiche Perleberger ein klares Zeichen: Sie sind für Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine. Zu den Redner zählte auch eine Frau, die aus der Ukraine flüchten musste und jetzt mit ihrer Familie Perleberg untergekommen ist.

Krieg in der Ukraine: Friedensandacht in der Perleberger Jacobi Kirche

