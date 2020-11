Nebelin

Es sind nur wenige Meter bis zu den Gleisen. Alle paar Minuten wird die Stille durch den Lärm der Züge unterbrochen, die zwischen Hamburg und Berlin unterwegs sind. Die Eisenbahn war hier schon immer präsent und gab der Ansammlung von Häusern am Rande von Nebelin ihren Namen.

Das Haus von Siegfried Pump steht der A14 im Wege

Die Siedlung an der Bahn ist das Zuhause von Siegfried Pump. Gemeinsam mit der Mutter wohnt er in seinem Elternhaus. Gebaut 1923. Es ist das älteste Gebäude der Siedlung, erzählt Pump.

Die Bahnsiedlung in Nebelin: Siegfried Pump ist der einzige, der sein Haus aufgeben muss. Quelle: Stephanie Fedders

Hier ist er aufgewachsen. Hier hat er die Höhen und Tiefen des Lebens verarbeitet. Und hier würde der 69-Jährige auch nicht wegziehen, gäbe es da nicht dieses Damoklesschwert mit Namen Autobahn 14, das über ihm schwebt.

Genau hier wird sie vorbeiführen, erzählt Siegfried Pump und zeigt in Richtung Zaun. „85 Prozent des Grundstückes sind für die Autobahn verplant“, weiß er inzwischen. Parallel zur Hochgeschwindigkeitsstrecke der Bahn soll die Trasse verlaufen. Die Unterlagen, die jetzt dazu ausliegen, bestätigen das.

2021 muss Siegfried Pump umziehen

Der Anfang der Planungen läutete das Ende des beschaulichen Daseins von Familie Pump in der Bahnsiedlung ein. Seit 2010 leben sie mit dem Gedanken, Haus und Grundstück aufgeben zu müssen. Im nächsten Jahr wird es ernst. Das hat die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und baugesellschaft (Deges) ihnen bereits mitgeteilt.

Dann müssen Siegfried Pump und seine Mutter umziehen. Es wird alles andere als ein gewöhnlicher Umzug. Denn Siegfried Pump will auf keinen Fall sein Hobby aufgeben. Seine Leidenschaft für Biergläser, die im Laufe der vergangenen Jahrzehnte beachtliche Ausmaße angenommen hat.

3124 Stück verteilen sich auf die Regale. Handgefertigt oder Massenware. Mit Henkel, mit Fuß oder in Form von Stiefeln. Jedes Stück ein Unikat. Und zu jedem Glas kann Siegfried Pump etwas sagen. Zum Beispiel zur Reihe der Exemplare von Veritas Wittenberge, unter denen sich eines der ersten Gläser befindet, die Siegfried Pump aufgehoben hat.

Mehr als 3000 Gläser gehören zur Sammlung

Oder das mit dem Logo von Berliner Kindl. Ein Fund aus der jüngeren Vergangenheit. „Das habe ich auf dem Apfelmarkt in Wittenberge gekauft“, erinnert sich Pump, der im März noch nicht daran gedacht hat, die 3000er-Marke zu knacken.

Viele Gläser tragen die Logos bekannter Prignitzer Vereine, wie beispielsweise Veritas Wittenberge. Quelle: Stephanie Fedders

„Aber seitdem habe ich sehr viele Gläser dazu bekommen“, sagt Pump. Was wohl mit Corona zu tun haben könnte. Die Leute hatten Zeit und haben aufgeräumt. Statt im Müll sind die Gläser so bei Siegfried Pump gelandet.

Vier Räume hat er für sein Hobby reserviert. „Sie sind mehr oder weniger alle voll“, erzählt der Nebeliner. Grabower, Güstrower oder Pritzwalker Bier. Echte Raritäten von fast vergessenen Marken. Dazu Brauereien aus Belgien, Kuba oder Tschechien, die es in seine Sammlung geschafft haben.

Neben den Gläsern hängen Plakate der Lieblingskomiker

Und dann sind da ja noch die zahlreichen Exemplare mit den Wappen oder Namen der bekanntesten Fußballvereine. Quer durch alle Ligen, bis zum 1. FC Magdeburg, der einen besonderen Platz im Regal und in Siegfried Pumps Leben einnimmt.

Pump ist seit 1984 Mitglied bei den Blau-Weißen. Zum Punktspiel fährt er genauso gerne wie zu einem Auftritt seiner Lieblingskomiker. Otto, Atze Schröder, Jürgen von der Lippe – Plakate mit Autogrammen zeugen von Siegfried Pumps dritter Leidenschaft.

Coronabedingt kommen Sport und Kultur gerade zu kurz. Da bleibt viel Zeit, um über den bevorstehenden Umzug nachzudenken. Anfang 2021 will die Deges das Geld für den Verkauf überweisen.

Das neue Haus muss Platz für die Gläsersammlung bieten

Siegfried Pump würde das am liebsten wieder in ein Häuschen investieren. Gerne in Perleberg oder Umgebung. Und mit genügend Platz für die Gläser. Denn die ziehen mit um. „Die gesamte Sammlung soll dann am neuen Standort ausgestellt werden“, verrät Pump.

Eine Immobilie, die infrage kommt, hat er noch nicht gefunden. Die intensive Suche soll im kommenden Jahr beginnen.

Den Abschied von der Bahnsiedlung und seinem Elternhaus nach so vielen Jahren versucht Siegfried Pump positiv zu sehen. „Ich bin kein Autobahngegner“, betont er. Für ihn bringt die neue Straße vielmehr einen entscheidenden Vorteil: „Wenn wir in Wittenberge los fahren, sind wir in einer Stunde zum Fußball in Magdeburg.“

