Kleinow

Die Bundesstraße 5 glich am Dienstag einem Trümmerfeld. Dort waren am Mittag nahe Kleinow zwei Autos frontal miteinander kollidiert. Glasscherben lagen auf der Straße, Fahrzeugteile weit und breit verteilt. Ein Pkw-Fahrer ist gegen 12.45 Uhr in einer Fahrzeugkolonne in den Gegenverkehr geraten, wo es zum Zusammenstoß kam, informiert Philipp Mahncke von der Polizeidirektion Nord. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Fahrer am Steuer eingeschlafen.

Die Fahrzeuge stießen frontal miteinander zusammen. Quelle: Beate Mundt/Feuerwehr Perleberg

Eine Person sollte in seinem Fahrzeug eingeklemmt sein, so die ersten Informationen für die Feuerwehren aus der Gemeinde Plattenburg sowie der Stadt Perleberg. Das bestätigte sich jedoch nicht. Dennoch gab es drei zum Teil schwer verletzte Personen. Sie alle kamen ins Krankenhaus. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam auch der Rettungshubschrauber aus Perleberg zum Einsatz.

Feuerwehr im Einsatz

Die Bundesstraße 5 war zwischen dem Abzweig nach Kleinow und Ponitz zunächst komplett, später halbseitig gesperrt. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. An einem der beiden Autos war der vordere Reifen vollkommen herausgerissen. Es liefen Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehrleute sorgten dafür, dass der Brandschutz während des Einsatzes sichergestellt ist und klemmten die Fahrzeugbatterien ab.

Lesen Sie auch:

Neben Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Quelle: Beate Mundt/Feuerwehr Perleberg

Die Polizei hat nun weitere Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen, um ihn detailliert rekonstruieren zu können. Die Schadenshöhe war noch nicht bekannt. Die Autos haben aber vermutlich einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten.

Von MAZonline