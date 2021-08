Spiegelhagen

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Samstagabend ein 19-Jähriger mit seinem Renault von Dorfstraße in Spiegelhagen abgekommen. Das Auto kollidierte erst mit zwei Findlingen am Fahrbahnrand und dann mit einer Laterne, die umknickte.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.

Zum Unfallzeitpunkt war das Kopfsteinpflaster der Straße nass. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Die Feuerwehr übernahm die Sicherung der Laterne.

Von MAZonline