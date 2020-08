Ungewisse Zukunft für Pritzwalker Real-Markt

Pritzwalk

In das Pritzwalker Geschäftsleben kommt Bewegung. Viele Supermärkte und Discounter wollen oder müssen in den kommenden Monaten ihr Gesicht ändern. Während Edeka und Aldi an der Meyenburger Chaussee auf grünes Licht für den geplanten Neubau am Standort warten, wird einige hundert Meter weiter über die Zukunft von Real spekuliert.

Bislang steht nur der Verkauf von Real fest

Was aus dem Einkaufscenter an der Rostocker Straße wird, darüber hüllen sich noch alle Beteiligten in Schweigen. Fakt ist, dass sich die bundesweit 270 Filialen seit Anfang des Jahres im Eigentum des russischen Finanzinvestors SCP Retail befinden, der Real von Metro übernommen hat.

Relativ schnell nach dem Deal wurde allerdings bekannt, dass SCP die Märkte wieder abgeben will. Potenzielle Käufer gibt es genug, nur welche Filialen letztendlich eine Zukunft haben und weiter betrieben werden sollen, das ist offiziell noch nicht bekannt.

Wie lange dieser Zustand anhält, hängt maßgeblich von der Arbeit des Bundeskartellamtes ab. Die Behörde mit Sitz in Bonn prüft aktuell die Kaufoptionen, die auf dem Tisch liegen, auf ihren möglichen Einfluss auf den Wettbewerb. Das Prozedere soll sich noch bis Mitte Oktober hinziehen.

Kaufland , Edeka und Rewe sollen Interesse an Real-Filialen haben

Kaufland, Edeka und Rewe sollen Interesse an einer Übernahme haben. Allerdings will sich keiner der drei mit Verweis auf das laufende Verfahren äußern.

Entsprechend schwierig ist die Lage für die Arbeitnehmer und ihre Unterstützer. Markus Hoffmann-Achenbach ist stellvertretender Bezirksgeschäftsführer von Verdi und vertritt die Interessen vieler Beschäftigter im Nordwesten Brandenburgs und somit auch in Pritz­walk.

Im hiesigen Markt, der 1993 als „Extra“ eröffnet und seit 2003 von Real betrieben wurde, arbeiten laut Real-Pressesprecher Frank Grüneisen aktuell 78 Personen.

78 Personen arbeiten aktuell bei Real in Pritzwalk

Nicht nur für die Mitarbeiter, auch für die Gewerkschafter von Verdi ist die Situation völlig unbefriedigend. „Derzeit erreichen mich viele Anrufer von besorgten Mitarbeitern aus den Märkten“, schildert Hoffmann-Achenbach, der noch keine Antworten geben kann auf die drängenden Fragen nach der Zukunft des Standortes in der Prignitz.

Viele möchten natürlich wissen, ob es Käufer für die Filiale in der Dömnitzstadt gibt und wenn ja, ob es ein Arbeitgeber sein wird, der einen tarifgebundenen Lohn bezahlt. Das war unter der Real-Leitung über viele Jahre ein Streitthema gewesen.

Mit Blick auf die Lebensumstände vieler Arbeitnehmerinnen weiß Markus Hoffmann-Achenbach um die Bedeutung eines tariflichen Lohns. Es gebe in der Belegschaft von Real beispielsweise etliche Mütter, die nur Teilzeit arbeiten und auch viele Frauen, die bereits über 55 Jahre alt seien.

Auch die Apotheke im Real weiß noch nicht, wie es weiter geht

Allesamt schwer vermittelbar am Arbeitsmarkt, sollte eine Schließung bevorstehen. „Da wären Existenzen in Gefahr“, befürchtet Hoffmann-Achenbach.

Wie es weitergeht, möchte auch Christoph Sommerfeld gerne wissen. Seit dem 1. Juni 2015 betreibt er die Apotheke im Real in Pritzwalk, die auch offiziell diesen Namen trägt. Mit Real hat Sommerfeld zudem seinen Untermietvertrag für die Räumlichkeiten in der Immobilie geschlossen.

„Wir würden schon gerne nähere Informationen haben“, sagt Sommerfeld, der hofft, dass es am Standort zumindest weiter geht. Egal, wer einziehen würde, für seine Filiale müsste nicht nur ein neuer Name gefunden werden. Damit verbunden wäre auch eine Umfirmierung inklusive aller notwendigen Änderungen auf Briefbögen, Stempeln und so weiter.

Welche Konsequenzen auch immer mit dem Verkauf von Real für die Prignitz verbunden sind: Es werden noch einige Wochen ins Land gehen, bis belastbare Fakten auf dem Tisch liegen. Die Ungewissheit sei „für die Beschäftigen die totale Katastrophe“, weiß Markus Hoffmann-Achenbach.

Von Stephanie Fedders