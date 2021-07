Perleberg/Wittenberge

Polizisten in Wittenberge mussten am Nachmittag des 2. Juli 2020 tüchtig aufs Gas treten und die erlaubte Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern innerorts überschreiten. Die Beamten verfolgten an diesem Nachmittag nämlich Marco L. (Name geändert).

Der 32-jährige Audi-Fahrer sollte eine Routinekontrolle über sich ergehen lassen – doch er wollte das offenbar verhindern und brauste davon. Vor weiteren polizeilichen Ermittlungen und einer Gerichtsverhandlung konnte der Angeklagte nicht davon rasen. Allerdings zog es der polizei- und gerichtsbekannte Mann aus Wittenberge an seinem Verhandlungstermin im Perleberger Amtsgericht vor, lieber nicht zu erscheinen. Die Verhandlung nahm trotzdem ihren Lauf und endete jetzt mit einem saftigen Urteil.

Bei einer Routinekontrolle wie hier in Berlin flüchtete der Mann aus Wittenberge vor der Polizei. Quelle: Paul Zinken/dpa (Symbolbild)

Die Polizei verfolgte den rasenden Fahrer vor einem Jahr sprichwörtlich durchs ganze Stadtgebiet. Am Nachmittag des Tattages wollten sie den Mann am Steuer des Audis kontrollieren, als der plötzlich flüchtete. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Angefangen über die Friedrich-Engels-Straße bis hin zur Maxim-Gorki-Straße, wo die Beamten den Raser schließlich aus den Augen verloren. Mit einem Affenzahn fuhren der verfolgte Prignitzer und die verfolgenden Beamten durch die Stadt. Mit mindestens 120, vielleicht 130 Stundenkilometern, schätzten die Polizisten selbst ein.

Aus den Einschätzungen der Beamten formulierte die Neuruppiner Staatsanwaltschaft schließlich ihre Anklageschrift. Doch die ist mit Vorsicht zu genießen: Tatsächlich kann die Polizei ihm keine konkrete Geschwindigkeitsübertretung nachweisen. Denn die war nicht mit einem sogenannten „Police Pilot“-Wagen im Einsatz, mit dem Geschwindigkeitsmessungen bei fahrenden Fahrzeugen möglich sind. Die Geschwindigkeitsübertretungen fußen lediglich auf Einschätzungen.

Der Angeklagte lieferte sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Quelle: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres (Symbolbild)

Dass diese Einschätzungen aber nicht fern jedweder Realität waren, darauf deutete indes die Vergangenheit des Prignitzers hin. In seinem Bundeszentralregisterauszug finden sich insgesamt 17 Eintragungen.

Auf seiner Flucht soll der Angeklagte unter anderem drei Vorfahrtsverstöße begangen haben, bei Rot über die Ampel geprescht sein, um seinen Vorsprung auszubauen, ein gefährliches Überholmanöver innerorts hingelegt haben und beim Abhängen an eine Anhängerkupplung gestoßen sein. Normalerweise hätte Marco. L. allein das Rasen mit einer Tempoüberschreitung von mehr als 70 Sachen innerorts zwei Punkte in Flensburg, drei Monate Fahrverbot und 680 Euro Geldstrafe eingebracht. Doch geblitzt wurde Marco L. nicht.

Sein rowdyhaftes Fahrverhalten wurde trotz allem geahndet. Auf Antrag des Staatsanwaltes sollte der 32-Jährige eine elfmonatige Freiheitsstrafe erhalten. Die wird nun drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. So kann Marco. L. auf freiem Fuß bleiben, darf sich aber mindestens die nächsten anderthalb Jahre nicht mehr legal hinter ein Lenkrad setzen. Der Führerschein wurde für 18 Monate einkassiert.

