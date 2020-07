VR-Bank Prignitz wieder Nummer Eins im Land

Perleberg

Es war die erste Generalversammlung der Volks- und Raiffeisenbank Prignitz eG im schriftlichen Abstimmungsverfahren. Und von der Resonanz waren die beiden Vorstände Martin Brödder und Ingo Schlender überrascht: 1711 Mitglieder haben sich daran beteiligt. „Eine sehr hohe Teilnahme und damit auch Ausdruck der Demokratie bei der Genossenschaftsbank in der Prignitz“, findet Brödder.

Zumal die Beteiligung mehr als doppelt so hoch war wie bei den jüngsten Generalversammlungen mit persönlicher Anwesenheit – auch wenn sich das nur schwer vergleichen lässt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie war die übliche Form der Generalversammlung nicht möglich.

Kundenwertvolumen um 11,2 Prozent gestiegen

Die Bankchefs hatten darüber hinaus wieder viel Gutes zu vermelden: Die regionale Genossenschaftsbank legte für 2019 erneut sehr positive Wachstumszahlen vor. Die Bilanzsumme stieg um 80,9 Millionen Euro auf 925,1 Mio. Das entspricht einem Plus von 9,5 Millionen Euro. Die Kundeneinlagen stiegen um 12,1 Prozent auf 717,6 Millionen Euro und die Kundenkredite erhöhten sich um 11,2 Prozent auf 597,1 Millionen Euro.

Das gesamte Kundenwertvolumen, also alle Einlagen, Wertpapierbestände und Kredite erhöhten sich um 11,2 Prozent auf 1 572,1 Millionen Euro. Der Anstieg ist damit etwa doppelt so hoch wie im Schnitt aller Banken. „Dieses ist erneut der Platz Eins von allen Volksbanken und Raiffeisenbanken im Land Brandenburg – und dieses im bevölkerungskleinsten Landkreis“, freuen sich Brödder und Schlender.

Genossenschaftsmitglieder stimmten schriftlich ab

Im schriftlichen Umlaufverfahren konnten die Genossenschaftsmitglieder über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 durch den Aufsichtsrat, über die Gewinnverwendung, eine Dividendenzahlung in Höhe von acht Prozent im Oktober 2020 und über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates abstimmen.

Die beiden Vorstände der Volks- und Raiffeisenbank Prignitz: Ingo Schlender (l.) und Martin Brödder. Quelle: Bernd Atzenroth

In allen Punkten überwog die Zustimmung deutlich. Die einzelnen vollständigen Ergebnisse der Versammlung werden in den nächsten Tagen auf der Bankinternetseite veröffentlicht.

Hohe Kundenzufriedenheit führt zu gutem Wachstum

Gründe für das überdurchschnittliche Wachstum sieht der Vorstand Genossenschaftsbank im fairen Miteinander mit den Kunden, in schnellen und zuverlässigen Entscheidungen, aber auch in den Schwächen der Landesbanken und Großbanken.

Flexibel gestaltete Arbeitszeiten und eine hohe Entscheidungskompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen laut Überzeugung der Bankchefs neben einer guten Arbeitsstelle auch für eine hohe Kundenzufriedenheit und dieses drücke sich wiederum auch in den sehr guten Wachstumszahlen aus.

Bank konnte viele Projekte finanziell unterstützen

Durch diese positive Geschäftsentwicklung konnten auch viele Projekte in der Prignitz finanziell unterstützt werden. Besonders heraus hoben Brödder und Schlender die Übergabe von vier Kinderbussen an die Kindergärten „Tausendfüßler“ in Pritzwalk, „Villa Märchenland“ in Perleberg, „Kinderland“ in Karstädt und „Haus der lieben Zwerge“ in Weisen.

Neben einem Sonnen- und Regendach besitzt der Bus sechs einzeln verstellbare Sitze mit Gurten und diverse Sicherheitsfeatures, die den Ausflug mit den Kindern sicherer machen.

Von Bernd Atzenroth