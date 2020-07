Perleberg

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 30. Juni bis 3. Juni am Marienplatz in Perleberg das Denkmal des Vereins der Verfolgten des Nationalsozialismus zerstört.

Es sind Metallumrandungen sowie angebrachte Schalen verbogen worden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Der Schaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt.

Von MAZ